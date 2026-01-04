Trani, gran finale per "Le Vie del Natale": tre giorni di spettacoli, arte e magia aspettando la Befana

Il lungo viaggio desi avvia alla sua conclusione, ma ha in serbo ancora un "gran finale" ricco di appuntamenti per tutte le età. Tra dolcezza, teatro, acrobazie e tradizione, Trani si prepara a vivere gli ultimi tre giorni di festa con un calendario fitto che animerà il centro storico e le piazze principali fino all'Epifania. Un colpo di coda ricco di eventi per salutare le festività e iniziare il nuovo anno con il sorriso. Ecco nel dettaglio il programma degli eventi conclusivi, giorno per giorno.Dopo la mattinata dedicata alla musica bandistica, il pomeriggio odierno si apre all'insegna della dolcezza. Alle, Palazzo San Giorgio ospita i laboratori di Cake Design a cura di(ingresso con ticket), un'occasione per scoprire i segreti della decorazione dolciaria. Il cuore pulsante del pomeriggio sarà però. Allespazio ai più piccoli con lo spettacolo teatrale(ingresso libero), un classico intramontabile che promette risate e insegnamenti. La serata prosegue nella stessa piazza allecon l'atmosfera scintillante del musical, uno show a ingresso libero che porterà in scena la magia delle feste attraverso canti e coreografie.La vigilia dell'Epifania offre un mix di cultura e spettacolo. Si rinnova l'appuntamento con i laboratori di Cake Design dia Palazzo San Giorgio, con un doppio turno allee alle(ingresso con ticket). Nel pomeriggio, l'arte scende in strada: alleparte da Piazza Mazzini (chiesa di San Luigi), un affascinante percorso guidato con un maestro d'arte (partecipazione libera) alla scoperta delle simbologie natalizie nascoste in città. Contemporaneamente,si trasformerà in un tendone a cielo aperto con. Sono previsti due spettacoli, allee alle. L'ingresso è libero, ma attenzione alla capienza: l'area potrà ospitare un massimo di 100 persone per volta.Il giorno della Befana sarà una vera e propria invasione di gioia. La mattinata si sdoppia: alleospiterà "Natale in Piazza", con animazione dedicata alle famiglie, mentre alleinarriverà l'attesa vecchina per l'evento. Il sipario sulle feste calerà nel pomeriggio tra sacro e profano. Allesi replica l'animazione per famiglie in, mentre allela tradizione rivive con. Un suggestivo percorso che partirà da Piazza Libertà per concludersi in via Beltrani, presso la Chiesa di San Giovanni, rievocando il cammino dei Magi verso la Natività.