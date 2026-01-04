Eventi e cultura
Trani, gran finale per "Le Vie del Natale": tre giorni di spettacoli, arte e magia aspettando la Befana
Dal musical in Piazza della Repubblica al "Circo delle Meraviglie", fino all'arrivo dei Re Magi. Ecco il programma completo dal 4 al 6 gennaio
Trani - domenica 4 gennaio 2026 15.50
Il lungo viaggio de "Le Vie del Natale" si avvia alla sua conclusione, ma ha in serbo ancora un "gran finale" ricco di appuntamenti per tutte le età. Tra dolcezza, teatro, acrobazie e tradizione, Trani si prepara a vivere gli ultimi tre giorni di festa con un calendario fitto che animerà il centro storico e le piazze principali fino all'Epifania. Un colpo di coda ricco di eventi per salutare le festività e iniziare il nuovo anno con il sorriso. Ecco nel dettaglio il programma degli eventi conclusivi, giorno per giorno.
Domenica 4 gennaio: tra fiabe e musical
Dopo la mattinata dedicata alla musica bandistica, il pomeriggio odierno si apre all'insegna della dolcezza. Alle ore 16:00, Palazzo San Giorgio ospita i laboratori di Cake Design a cura di Sugar Lab Apulia (ingresso con ticket), un'occasione per scoprire i segreti della decorazione dolciaria. Il cuore pulsante del pomeriggio sarà però Piazza della Repubblica. Alle ore 17:00 spazio ai più piccoli con lo spettacolo teatrale "I Tre Porcellini" (ingresso libero), un classico intramontabile che promette risate e insegnamenti. La serata prosegue nella stessa piazza alle ore 19:00 con l'atmosfera scintillante del musical "Magical Christmas", uno show a ingresso libero che porterà in scena la magia delle feste attraverso canti e coreografie.
Lunedì 5 gennaio: arte, circo e zucchero
La vigilia dell'Epifania offre un mix di cultura e spettacolo. Si rinnova l'appuntamento con i laboratori di Cake Design di Sugar Lab Apulia a Palazzo San Giorgio, con un doppio turno alle 10:00 e alle 16:00 (ingresso con ticket). Nel pomeriggio, l'arte scende in strada: alle 18:30 parte da Piazza Mazzini (chiesa di San Luigi) "Segni del Natale", un affascinante percorso guidato con un maestro d'arte (partecipazione libera) alla scoperta delle simbologie natalizie nascoste in città. Contemporaneamente, Piazza Quercia si trasformerà in un tendone a cielo aperto con "Il Circo delle Meraviglie". Sono previsti due spettacoli, alle 18:00 e alle 19:30. L'ingresso è libero, ma attenzione alla capienza: l'area potrà ospitare un massimo di 100 persone per volta.
Martedì 6 gennaio: L'Epifania tutte le feste porta via
Il giorno della Befana sarà una vera e propria invasione di gioia. La mattinata si sdoppia: alle ore 11:00 Piazza Gradenigo ospiterà "Natale in Piazza", con animazione dedicata alle famiglie, mentre alle 11:30 in Piazza Libertà arriverà l'attesa vecchina per l'evento "È arrivata la Befana". Il sipario sulle feste calerà nel pomeriggio tra sacro e profano. Alle ore 18:00 si replica l'animazione per famiglie in Piazza Gradenigo, mentre alle 18:30 la tradizione rivive con "La Magia del Natale – L'arrivo dei Re Magi". Un suggestivo percorso che partirà da Piazza Libertà per concludersi in via Beltrani, presso la Chiesa di San Giovanni, rievocando il cammino dei Magi verso la Natività.tl@
Domenica 4 gennaio: tra fiabe e musical
Dopo la mattinata dedicata alla musica bandistica, il pomeriggio odierno si apre all'insegna della dolcezza. Alle ore 16:00, Palazzo San Giorgio ospita i laboratori di Cake Design a cura di Sugar Lab Apulia (ingresso con ticket), un'occasione per scoprire i segreti della decorazione dolciaria. Il cuore pulsante del pomeriggio sarà però Piazza della Repubblica. Alle ore 17:00 spazio ai più piccoli con lo spettacolo teatrale "I Tre Porcellini" (ingresso libero), un classico intramontabile che promette risate e insegnamenti. La serata prosegue nella stessa piazza alle ore 19:00 con l'atmosfera scintillante del musical "Magical Christmas", uno show a ingresso libero che porterà in scena la magia delle feste attraverso canti e coreografie.
Lunedì 5 gennaio: arte, circo e zucchero
La vigilia dell'Epifania offre un mix di cultura e spettacolo. Si rinnova l'appuntamento con i laboratori di Cake Design di Sugar Lab Apulia a Palazzo San Giorgio, con un doppio turno alle 10:00 e alle 16:00 (ingresso con ticket). Nel pomeriggio, l'arte scende in strada: alle 18:30 parte da Piazza Mazzini (chiesa di San Luigi) "Segni del Natale", un affascinante percorso guidato con un maestro d'arte (partecipazione libera) alla scoperta delle simbologie natalizie nascoste in città. Contemporaneamente, Piazza Quercia si trasformerà in un tendone a cielo aperto con "Il Circo delle Meraviglie". Sono previsti due spettacoli, alle 18:00 e alle 19:30. L'ingresso è libero, ma attenzione alla capienza: l'area potrà ospitare un massimo di 100 persone per volta.
Martedì 6 gennaio: L'Epifania tutte le feste porta via
Il giorno della Befana sarà una vera e propria invasione di gioia. La mattinata si sdoppia: alle ore 11:00 Piazza Gradenigo ospiterà "Natale in Piazza", con animazione dedicata alle famiglie, mentre alle 11:30 in Piazza Libertà arriverà l'attesa vecchina per l'evento "È arrivata la Befana". Il sipario sulle feste calerà nel pomeriggio tra sacro e profano. Alle ore 18:00 si replica l'animazione per famiglie in Piazza Gradenigo, mentre alle 18:30 la tradizione rivive con "La Magia del Natale – L'arrivo dei Re Magi". Un suggestivo percorso che partirà da Piazza Libertà per concludersi in via Beltrani, presso la Chiesa di San Giovanni, rievocando il cammino dei Magi verso la Natività.tl@