La Befana arriva in periferia a Trani: il 5 gennaio grande festa al Parco di via delle Tufare con "Strade in Festa"

Sabato 05 gennaio quarto ed ultimo appuntamento "La befana nei quartieri" a Trani presso Parco Via delle Tufareè il nuovo servizio di educativa di strada nato all'interno dell'ampio servizio di Assistenza Domiciliare Educativa, organizzato dall'Ufficio d'Ambito Territoriale Trani-Bisceglie e gestito da Global Med Consorzio Cooperative Sociali e dalla Coop. P.G. Melanie Klaine. Quattro appuntamenti che animeranno le strade ed i quartieri periferici di Trani e Bisceglie durante le festività Natalizie. Animazioni di strada, trenino in festa, street band, giochi e laboratori natalizi trasformeranno strade e piazze in nuove occasioni di gioco e incontro. Stare insieme, fare festa nel periodo del Natale permetterà a grandi e piccoli di tornare a vivere le strade come luoghi di socializzazione e di ritrovo.Le attività sono aperte alla partecipazione di tutti colore che avranno voglia di passare qualche ora del loro tempo riscoprendo le tradizioni, i giochi e lo stare insieme tipico di ogni festa. Fare prevenzione, contrastare la povertà educativa, sono frutto di una politica attenta ai bisogni della città ed in particolare dei più piccoli. Con STR_ADE in Festa prende vita un nuovo percorso di intervento sociale che esce dalle strutture e dagli spazi socio-educativi, per andare ad animare quartieri, piazze e vicoli riscoprendoli e ridefinendoli ancora come spazi di vita e di crescita per tutti.Dopo il successo e la partecipazione fin dal primo appuntamento , ecco il quarto previsto per ilcon l'attività "La Befana nei quartiere" a Trani Parco Via delle Tufare. I bambini si troveranno immersi nell'atmosfera natalizia con l' albero di Natale, la casa di Babbo Natale e la Befana, laboratori creativi e degustazioni di dolci tipici natalizi. Il tutto allietato da musica della street band e il Traino in Festa che percorrerà le strade e il panorama di Trani. Le attività sono gratuite ed aperte alla partecipazione di tutti. Info al 327 5698766.