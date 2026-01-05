Trani, la Befana arriva in periferia: il 5 gennaio grande festa al Parco di via delle Tufare con
Trani, la Befana arriva in periferia: il 5 gennaio grande festa al Parco di via delle Tufare con "Strade in Festa"
Attualità

La Befana arriva in periferia a Trani: il 5 gennaio grande festa al Parco di via delle Tufare con "Strade in Festa"

Ultimo appuntamento del progettom un’iniziativa gratuita per animare il quartiere e contrastare la povertà educativa

Trani - lunedì 5 gennaio 2026
Sabato 05 gennaio quarto ed ultimo appuntamento "La befana nei quartieri" a Trani presso Parco Via delle Tufare "STRADE in Festa" è il nuovo servizio di educativa di strada nato all'interno dell'ampio servizio di Assistenza Domiciliare Educativa, organizzato dall'Ufficio d'Ambito Territoriale Trani-Bisceglie e gestito da Global Med Consorzio Cooperative Sociali e dalla Coop. P.G. Melanie Klaine. Quattro appuntamenti che animeranno le strade ed i quartieri periferici di Trani e Bisceglie durante le festività Natalizie. Animazioni di strada, trenino in festa, street band, giochi e laboratori natalizi trasformeranno strade e piazze in nuove occasioni di gioco e incontro. Stare insieme, fare festa nel periodo del Natale permetterà a grandi e piccoli di tornare a vivere le strade come luoghi di socializzazione e di ritrovo.

Le attività sono aperte alla partecipazione di tutti colore che avranno voglia di passare qualche ora del loro tempo riscoprendo le tradizioni, i giochi e lo stare insieme tipico di ogni festa. Fare prevenzione, contrastare la povertà educativa, sono frutto di una politica attenta ai bisogni della città ed in particolare dei più piccoli. Con STR_ADE in Festa prende vita un nuovo percorso di intervento sociale che esce dalle strutture e dagli spazi socio-educativi, per andare ad animare quartieri, piazze e vicoli riscoprendoli e ridefinendoli ancora come spazi di vita e di crescita per tutti.

Dopo il successo e la partecipazione fin dal primo appuntamento , ecco il quarto previsto per il 05 gennaio dalle ore 10:30 alle 12:30 e dalle 17.00 alle 19.00 con l'attività "La Befana nei quartiere" a Trani Parco Via delle Tufare. I bambini si troveranno immersi nell'atmosfera natalizia con l' albero di Natale, la casa di Babbo Natale e la Befana, laboratori creativi e degustazioni di dolci tipici natalizi. Il tutto allietato da musica della street band e il Traino in Festa che percorrerà le strade e il panorama di Trani. Le attività sono gratuite ed aperte alla partecipazione di tutti. Info al 327 5698766. tl@
Trani, la Befana arriva in periferia: il 5 gennaio grande festa al Parco di via delle Tufare con "Strade in Festa"
Trani, la Befana arriva in periferia: il 5 gennaio grande festa al Parco di via delle Tufare con "Strade in Festa" © credits
  • Trani Natale 2025
Altri contenuti a tema
Trani, gran finale per "Le Vie del Natale": tre giorni di spettacoli, arte e magia aspettando la Befana Eventi e cultura Trani, gran finale per "Le Vie del Natale": tre giorni di spettacoli, arte e magia aspettando la Befana Dal musical in Piazza della Repubblica al "Circo delle Meraviglie", fino all'arrivo dei Re Magi. Ecco il programma completo dal 4 al 6 gennaio
Gran finale per il Festival delle Bande a Trani: oggi la "Biagio Abbate" chiude "Le Vie del Natale" Eventi e cultura Gran finale per il Festival delle Bande a Trani: oggi la "Biagio Abbate" chiude "Le Vie del Natale" Ultimo appuntamento con la parata da Palazzo Beltrani (ore 11) e il concerto in Cassa Armonica (ore 12) diretto dal M° Grillo
Trani, lo Chalet della Villa diventa il regno dei bambini: oggi laboratori e magia con «Emozioni tutte per me» Eventi e cultura Trani, lo Chalet della Villa diventa il regno dei bambini: oggi laboratori e magia con «Emozioni tutte per me» Un evento gratuito dalle 11:00 alle 20:30 una giornata di attività inclusive a cura di "Città dell’Infanzia"
Trani canta Battisti: Piazza Quercia incantata dalle "Emozioni" di Gianmarco Carroccia Eventi e cultura Trani canta Battisti: Piazza Quercia incantata dalle "Emozioni" di Gianmarco Carroccia Un bagno di folla per il tributo al grande Lucio nel giorno di Capodanno
Bottaro e la "doppia" Trani: «I vandali di Via Superga non sono la nostra città. Fenomeni da contrastare senza indifferenza» Politica Bottaro e la "doppia" Trani: «I vandali di Via Superga non sono la nostra città. Fenomeni da contrastare senza indifferenza» Il Sindaco interviene duramente sugli episodi di guerriglia urbana di Capodanno in periferia
Gianmarco Carroccia riporta in vita le “Emozioni” di Lucio Battisti Eventi e cultura Gianmarco Carroccia riporta in vita le “Emozioni” di Lucio Battisti Concerto in Piazza Quercia dalle 18:30
Trani accende il suo Capodanno più rock: Bennato trascina Piazza Quercia in una notte di musica, identità e futuro Eventi e cultura Trani accende il suo Capodanno più rock: Bennato trascina Piazza Quercia in una notte di musica, identità e futuro Una piazza gremita, un rocker senza tempo, l’energia di Radio Selene: la città entra nel 2026 da protagonista
Il fuoco di Milano-Cortina scalda Trani: la Fiamma Olimpica illumina il porto e la Cattedrale Speciale Il fuoco di Milano-Cortina scalda Trani: la Fiamma Olimpica illumina il porto e la Cattedrale Sindaco e cittadini in Piazza Quercia per lo storico passaggio. Ecco il percorso dei tedofori tranesi.
Soccer Trani, Moscelli avverte: «Non voglio distrazioni, dobbiamo pensare a questa stagione, non oltre»
4 gennaio 2026 Soccer Trani, Moscelli avverte: «Non voglio distrazioni, dobbiamo pensare a questa stagione, non oltre»
Secondo pareggio consecutivo per la Soccer Trani: è 1-1 con la Virtus Andria
4 gennaio 2026 Secondo pareggio consecutivo per la Soccer Trani: è 1-1 con la Virtus Andria
Trani, gran finale per "Le Vie del Natale ": tre giorni di spettacoli, arte e magia aspettando la Befana
4 gennaio 2026 Trani, gran finale per "Le Vie del Natale": tre giorni di spettacoli, arte e magia aspettando la Befana
10
«Sei tu, Domenico»: la comunità degli Angeli Custodi si stringe al ragazzo aggredito
4 gennaio 2026 «Sei tu, Domenico»: la comunità degli Angeli Custodi si stringe al ragazzo aggredito
Racconti del Natale, il 5 gennaio la premiazione
4 gennaio 2026 Racconti del Natale, il 5 gennaio la premiazione
Ieri sera il Gran Concerto di Capodanno della Fondazione S.E.C.A.
4 gennaio 2026 Ieri sera il Gran Concerto di Capodanno della Fondazione S.E.C.A.
Messaggi truffa, l'ASL mette in guardia i cittadini, nel mirino anche utenti di Trani
4 gennaio 2026 Messaggi truffa, l'ASL mette in guardia i cittadini, nel mirino anche utenti di Trani
Gran finale per il Festival delle Bande a Trani: oggi la "Biagio Abbate " chiude "Le Vie del Natale "
4 gennaio 2026 Gran finale per il Festival delle Bande a Trani: oggi la "Biagio Abbate" chiude "Le Vie del Natale"
Il 'Pietro Verna Trio', tra salsedine e poesia, musica ed un lento navigare ha stupito a Palazzo Beltrani
4 gennaio 2026 Il 'Pietro Verna Trio', tra salsedine e poesia, musica ed un lento navigare ha stupito a Palazzo Beltrani
«Quel ragazzo poteva essere mio figlio»: lo sfogo della presidente di ConTeStoLab dopo l’aggressione a Trani
3 gennaio 2026 «Quel ragazzo poteva essere mio figlio»: lo sfogo della presidente di ConTeStoLab dopo l’aggressione a Trani
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.