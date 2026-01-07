É arrivata la Befana in Piazza Libertà
É arrivata la Befana in Piazza Libertà
Eventi e cultura

Trionfo di sorrisi in Piazza Libertà: Trani abbraccia 1.600 bambini per un’Epifania all’insegna dell’inclusione e della festa

Un’onda di allegria ha travolto la città per “È arrivata la Befana”.Trani Soccorso O.D.V. vince ancora una volta la scommessa del cuore

Trani - mercoledì 7 gennaio 2026
Una piazza gremita, 1.600 calze donate e, soprattutto, migliaia di sorrisi che hanno illuminato il grigiore invernale. Lo scorso 6 gennaio 2026 si è trasformato in una data da ricordare per la città di Trani: l'ottava edizione di "È arrivata la Befana" ha confermato che quando solidarietà e divertimento si uniscono, il risultato è pura magia. Piazza Libertà è diventata il palcoscenico di una festa straordinaria, voluta da Trani Soccorso O.D.V. e sostenuta dall'amministrazione comunale, dove la tradizione ha incontrato l'inclusione più vera. Prima di rivivere la cronaca di questa splendida mattinata, lasciamo spazio all'emozione viva nelle parole di chi ha reso possibile questo piccolo miracolo organizzativo.

Le Voci dei Protagonisti
Andrea Fasciano, Presidente di Trani Soccorso O.D.V.: «Questa è l'ottava edizione di una manifestazione che i bambini davvero attendono con gioia, la Befana ha sempre il suo fascino. È una Befana che porta sorrisi oltre i dolci. Dobbiamo ringraziare l'amministrazione comunale e tutti i miei soci che per un anno pensano, fanno, trovano le calze: trovare 1.600 calze non è assolutamente facile, non è facile acquistarle, però l'idea di regalare un sorriso dolce ci fa piacere. La mia associazione, che ho l'onore di rappresentare, non è solo soccorso, è socializzazione, amicizia, creare fratellanze e comunità. È una giornata di inclusione a 360 gradi».
Alessandra Rondinone, Assessora ai Servizi Sociali: «L'attenzione ai bambini è contemporaneamente attenzione alla famiglia. Alla fine la famiglia è un'unica unità, quindi questo evento serve a portare benessere in generale all'interno del nucleo familiare, un momento di spensieratezza, di serenità che induca comunque a riflettere sulla giornata odierna».
Patrizia Cormio, Consigliera Comunale in rappresentanza dell' Amministrazione: «È importantissimo che esistano queste giornate per poter incontrare i nostri piccoli e le loro famiglie, perché senza di loro noi non andremo da nessuna parte. La generazione che verrà richiede molta attenzione e molta cura. Assolutamente sì, perché in questi ultimi tempi se ne sentono di ogni colore, quindi dovremmo prestare molta attenzione a loro. Un richiamo alle istituzioni, prima di tutto a noi, poi alle famiglie, alla scuola, perché è importante agire su di loro».

La Cronaca di una Festa Indimenticabile
Martedì mattina, puntuale alle 11:30, la magia è esplosa. La protagonista indiscussa è stata lei, la Befana, scesa in piazza non solo per portare dolci, ma per compiere un gesto d'amore verso la comunità. La distribuzione gratuita di 1.500 calze, affiancate da 100 calze speciali senza glutine, è stata il simbolo tangibile di una festa che non ha voluto lasciare indietro nessuno. Un'attenzione alle esigenze alimentari che si è tradotta in un messaggio potente: qui c'è posto per tutti. Non è stata solo una distribuzione di doni, ma un vero "teatro a cielo aperto". L'energia del dj Vittorio Cassinesi ha fatto vibrare la piazza, coinvolgendo genitori e figli in canti e balli scatenati, mentre gli elfi danzanti della Trani Dance Scuola di Ballo hanno dipinto l'atmosfera con colori vivaci e coreografie giocose. Un successo reso possibile da una rete solidale fortissima: Società Cooperativa Sociale Trani SOS, Trani Autism Friendly, Durante e Dopo di Noi che hanno dimostrato che fare squadra è l'unico modo per vincere.

Un Finale di Speranza
Mentre le ultime note della musica sfumavano e la piazza si svuotava lentamente, restava nell'aria qualcosa di più dolce dello zucchero delle calze. Restava la sensazione di una comunità che, per una mattina, ha saputo fermare il tempo e dedicarsi a ciò che conta davvero: la gioia dei suoi figli. Trani ha dimostrato di essere una città capace di stringersi in un abbraccio protettivo e festoso, dove la responsabilità degli adulti si è riflessa negli occhi felici dei bambini. La Befana ha ripreso il volo, la sua scopa è tornata in cielo, ma il calore di questo 6 gennaio rimarrà a lungo nei cuori di chi c'era, come promessa di un futuro in cui nessuno sarà mai lasciato solo a guardare la festa da lontano.
arrivata la Befanaarrivata la Befanaarrivata la Befanaarrivata la Befanaarrivata la Befanaarrivata la Befanaarrivata la Befanaarrivata la Befanaarrivata la Befanaarrivata la Befanaarrivata la Befanaarrivata la BefanaArriva la Befana Trani Soccorso ODV JPGArriva la Befana Trani Soccorso ODV JPGArriva la Befana Trani Soccorso ODV JPEGArriva la Befana Trani Soccorso ODV JPG
Social Video3 minutiÉ arrivata la Befana di Trani SoccorsoTonino Lacalamita
  • Trani Soccorso
  • Trani Natale 2025
Altri contenuti a tema
Bottaro difende il Capodanno: “Trani è viva, stop veleni social”. Bilancio agrodolce. Politica Bottaro difende il Capodanno: “Trani è viva, stop veleni social”. Bilancio agrodolce. Plauso a forze dell’ordine e Amiu. “Le piazze erano piene, basta con l’odio da stadio”
Il Circo delle Meraviglie anima Trani: oggi 5 gennaio l’ultimo incanto sotto il tendone gonfiabile Il Circo delle Meraviglie anima Trani: oggi 5 gennaio l’ultimo incanto sotto il tendone gonfiabile Per il cartellone "Le Vie del Natale" a Largo Pastore un universo di colori, giochi e stupore per tutta la famiglia
Trani, gran finale per "Le Vie del Natale": tre giorni di spettacoli, arte e magia aspettando la Befana Trani, gran finale per "Le Vie del Natale": tre giorni di spettacoli, arte e magia aspettando la Befana Dal musical in Piazza della Repubblica al "Circo delle Meraviglie", fino all'arrivo dei Re Magi. Ecco il programma completo dal 4 al 6 gennaio
La Befana arriva in periferia a Trani: il 5 gennaio grande festa al Parco di via delle Tufare con "Strade in Festa" Attualità La Befana arriva in periferia a Trani: il 5 gennaio grande festa al Parco di via delle Tufare con "Strade in Festa" Ultimo appuntamento del progettom un’iniziativa gratuita per animare il quartiere e contrastare la povertà educativa
L’Epifania è una festa di piazza: oggi a Trani l’invasione delle 1.600 calze per "È arrivata la Befana" Attualità L’Epifania è una festa di piazza: oggi a Trani l’invasione delle 1.600 calze per "È arrivata la Befana" Appuntamento alle 11:30 in Piazza Libertà per l'8ª edizione firmata Trani Soccorso
Gran finale per il Festival delle Bande a Trani: oggi la "Biagio Abbate" chiude "Le Vie del Natale" Gran finale per il Festival delle Bande a Trani: oggi la "Biagio Abbate" chiude "Le Vie del Natale" Ultimo appuntamento con la parata da Palazzo Beltrani (ore 11) e il concerto in Cassa Armonica (ore 12) diretto dal M° Grillo
Trani, lo Chalet della Villa diventa il regno dei bambini: oggi laboratori e magia con «Emozioni tutte per me» Trani, lo Chalet della Villa diventa il regno dei bambini: oggi laboratori e magia con «Emozioni tutte per me» Un evento gratuito dalle 11:00 alle 20:30 una giornata di attività inclusive a cura di "Città dell’Infanzia"
Trani canta Battisti: Piazza Quercia incantata dalle "Emozioni" di Gianmarco Carroccia Trani canta Battisti: Piazza Quercia incantata dalle "Emozioni" di Gianmarco Carroccia Un bagno di folla per il tributo al grande Lucio nel giorno di Capodanno
Bottaro difende il Capodanno: “Trani è viva, stop veleni social”. Bilancio agrodolce.
7 gennaio 2026 Bottaro difende il Capodanno: “Trani è viva, stop veleni social”. Bilancio agrodolce.
Epifania di fede e tradizione: Trani saluta le feste con il suggestivo arrivo dei Re Magi a San Giovanni
7 gennaio 2026 Epifania di fede e tradizione: Trani saluta le feste con il suggestivo arrivo dei Re Magi a San Giovanni
Terza Categoria, altri tre punti d’oro per l’Asd Trani contro la Real Molfetta, sconfitta 1-0
7 gennaio 2026 Terza Categoria, altri tre punti d’oro per l’Asd Trani contro la Real Molfetta, sconfitta 1-0
Terremoto giudiziario alla BAT, Ventola (FdI) non fa sconti: «Lodispoto si dimetta subito»
7 gennaio 2026 Terremoto giudiziario alla BAT, Ventola (FdI) non fa sconti: «Lodispoto si dimetta subito»
Antonio Decaro oggi sarà presidente della Puglia: "Mi sono dedicato alla famiglia in questi giorni "
7 gennaio 2026 Antonio Decaro oggi sarà presidente della Puglia: "Mi sono dedicato alla famiglia in questi giorni"
La "Coop.Sociale di Promozione Sociale " di Trani: "Il grido di Domenico e la ns. opposizione non violenta "
6 gennaio 2026 La "Coop.Sociale di Promozione Sociale" di Trani: "Il grido di Domenico e la ns. opposizione non violenta"
A Trani premiati i vincitori del concorso “La Bellezza del Natale – Presepi 2025/2026”
6 gennaio 2026 A Trani premiati i vincitori del concorso “La Bellezza del Natale – Presepi 2025/2026”
Racconti di Natale: premiata a Trani la creatività che racconta la Speranza
6 gennaio 2026 Racconti di Natale: premiata a Trani la creatività che racconta la Speranza
La Puglia si prepara al freddo polare. Viaggio nella memoria tra il mito del ’56 e le immagini di una Trani imbiancata
6 gennaio 2026 La Puglia si prepara al freddo polare. Viaggio nella memoria tra il mito del ’56 e le immagini di una Trani imbiancata
Polisportiva Trani sempre più in vetta e dominante: 5-1 all’Eagles Bisceglie
6 gennaio 2026 Polisportiva Trani sempre più in vetta e dominante: 5-1 all’Eagles Bisceglie
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.