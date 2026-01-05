Il Circo delle Meraviglie anima Trani: oggi 5 gennaio l’ultimo incanto sotto il tendone gonfiabile

Prima dell'Epifania, quando l'aria di festa si fa più morbida e le luci del Natale sembrano brillare con un'ultima, speciale intensità,. È qui che il, il primo e unico circo gonfiabile al mondo, saluta Trani con il suo. Un ritorno attesissimo, pronto a regalare ancora una volta stupore, risate e quella magia semplice che conquista grandi e piccoli.La grande struttura scenografica e riscaldata, già protagonista del debutto dello scorso 23 dicembre, riaprirà le sue porte per, allee alle, fino al raggiungimento della capienza massima (100 posti). Dentro il tendone gonfiabile, il tempo sembra rallentare: clown dal sorriso contagioso, giocolieri dal ritmo impeccabile, acrobati e verticalisti capaci di sfidare l'equilibrio e la gravità costruiranno un percorso fatto di gag, numeri sorprendenti e giochi interattivi che coinvolgeranno il pubblico in un vortice di fantasia condivisa.Accanto alle esibizioni, non mancheranno gli spazi dedicati alla meraviglia più tenera: una piccola area di contatto con conigli e colombi, pensata per avvicinare i bambini al mondo degli animali con delicatezza e curiosità, e un punto ristoro dove concedersi uno snack o una foto ricordo insieme ai personaggi del circo, per portare a casa un frammento di questa atmosfera sospesa.Ideato da, il Circo delle Meraviglie nasce come un'esperienza natalizia immersiva, educativa e inclusiva, capace di unire gioco, socialità e spirito di festa. Un piccolo universo itinerante che, per un giorno ancora, farà brillare Largo Pastore come un palcoscenico di emozioni e colori.«Assistere ad uno spettacolo circense – fanno sapere gli organizzatori – è una preziosa esperienza educativa e didattica per i bambini e non solo, un mondo fantastico che combina esibizioni, arte e abilità fisiche, fonte di ispirazione e stimolo per il pensiero creativo di ogni spettatore, anche dei più grandi».Un appuntamento da vivere insieme, prima che le luci delle feste si affievoliscano, per regalarsi un pomeriggio di sorrisi, stupore e leggerezza., dove il calore delle festività incontra la gioia del gioco e ogni gesto diventa occasione di meraviglia condivisa. Trani lo accoglie ancora una volta, per un abbraccio sotto il tendone, tra fantasia, colori e quella magia che non smette mai di sorprendere.