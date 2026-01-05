Il Circo delle Meraviglie anima Trani: oggi 5 gennaio l’ultimo incanto sotto il tendone gonfiabile
Il Circo delle Meraviglie anima Trani: oggi 5 gennaio l’ultimo incanto sotto il tendone gonfiabile
Eventi e cultura

Il Circo delle Meraviglie anima Trani: oggi 5 gennaio l’ultimo incanto sotto il tendone gonfiabile

Per il cartellone "Le Vie del Natale" a Largo Pastore un universo di colori, giochi e stupore per tutta la famiglia

Trani - lunedì 5 gennaio 2026 8.29
Prima dell'Epifania, quando l'aria di festa si fa più morbida e le luci del Natale sembrano brillare con un'ultima, speciale intensità, lunedì 5 gennaio Largo Pastore torna a trasformarsi nel regno dell'immaginazione. È qui che il Circo delle Meraviglie, il primo e unico circo gonfiabile al mondo, saluta Trani con il suo secondo e ultimo appuntamento, parte del ricco calendario della Città di Trani "Le Vie del Natale". Un ritorno attesissimo, pronto a regalare ancora una volta stupore, risate e quella magia semplice che conquista grandi e piccoli.

La grande struttura scenografica e riscaldata, già protagonista del debutto dello scorso 23 dicembre, riaprirà le sue porte per due spettacoli, alle 16:30 e alle 18:00, fino al raggiungimento della capienza massima (100 posti). Dentro il tendone gonfiabile, il tempo sembra rallentare: clown dal sorriso contagioso, giocolieri dal ritmo impeccabile, acrobati e verticalisti capaci di sfidare l'equilibrio e la gravità costruiranno un percorso fatto di gag, numeri sorprendenti e giochi interattivi che coinvolgeranno il pubblico in un vortice di fantasia condivisa.

Accanto alle esibizioni, non mancheranno gli spazi dedicati alla meraviglia più tenera: una piccola area di contatto con conigli e colombi, pensata per avvicinare i bambini al mondo degli animali con delicatezza e curiosità, e un punto ristoro dove concedersi uno snack o una foto ricordo insieme ai personaggi del circo, per portare a casa un frammento di questa atmosfera sospesa.
Ideato da Bellavita Eventi Srls, il Circo delle Meraviglie nasce come un'esperienza natalizia immersiva, educativa e inclusiva, capace di unire gioco, socialità e spirito di festa. Un piccolo universo itinerante che, per un giorno ancora, farà brillare Largo Pastore come un palcoscenico di emozioni e colori.

«Assistere ad uno spettacolo circense – fanno sapere gli organizzatori – è una preziosa esperienza educativa e didattica per i bambini e non solo, un mondo fantastico che combina esibizioni, arte e abilità fisiche, fonte di ispirazione e stimolo per il pensiero creativo di ogni spettatore, anche dei più grandi».
Un appuntamento da vivere insieme, prima che le luci delle feste si affievoliscano, per regalarsi un pomeriggio di sorrisi, stupore e leggerezza. Il Circo delle Meraviglie è un piccolo mondo sospeso sulle ali dell'incanto, dove il calore delle festività incontra la gioia del gioco e ogni gesto diventa occasione di meraviglia condivisa. Trani lo accoglie ancora una volta, per un abbraccio sotto il tendone, tra fantasia, colori e quella magia che non smette mai di sorprendere.tl@

  • Trani Natale 2025
Altri contenuti a tema
Trani, gran finale per "Le Vie del Natale": tre giorni di spettacoli, arte e magia aspettando la Befana Trani, gran finale per "Le Vie del Natale": tre giorni di spettacoli, arte e magia aspettando la Befana Dal musical in Piazza della Repubblica al "Circo delle Meraviglie", fino all'arrivo dei Re Magi. Ecco il programma completo dal 4 al 6 gennaio
La Befana arriva in periferia a Trani: il 5 gennaio grande festa al Parco di via delle Tufare con "Strade in Festa" Attualità La Befana arriva in periferia a Trani: il 5 gennaio grande festa al Parco di via delle Tufare con "Strade in Festa" Ultimo appuntamento del progettom un’iniziativa gratuita per animare il quartiere e contrastare la povertà educativa
Gran finale per il Festival delle Bande a Trani: oggi la "Biagio Abbate" chiude "Le Vie del Natale" Gran finale per il Festival delle Bande a Trani: oggi la "Biagio Abbate" chiude "Le Vie del Natale" Ultimo appuntamento con la parata da Palazzo Beltrani (ore 11) e il concerto in Cassa Armonica (ore 12) diretto dal M° Grillo
Trani, lo Chalet della Villa diventa il regno dei bambini: oggi laboratori e magia con «Emozioni tutte per me» Trani, lo Chalet della Villa diventa il regno dei bambini: oggi laboratori e magia con «Emozioni tutte per me» Un evento gratuito dalle 11:00 alle 20:30 una giornata di attività inclusive a cura di "Città dell’Infanzia"
Trani canta Battisti: Piazza Quercia incantata dalle "Emozioni" di Gianmarco Carroccia Trani canta Battisti: Piazza Quercia incantata dalle "Emozioni" di Gianmarco Carroccia Un bagno di folla per il tributo al grande Lucio nel giorno di Capodanno
Bottaro e la "doppia" Trani: «I vandali di Via Superga non sono la nostra città. Fenomeni da contrastare senza indifferenza» Politica Bottaro e la "doppia" Trani: «I vandali di Via Superga non sono la nostra città. Fenomeni da contrastare senza indifferenza» Il Sindaco interviene duramente sugli episodi di guerriglia urbana di Capodanno in periferia
Gianmarco Carroccia riporta in vita le “Emozioni” di Lucio Battisti Gianmarco Carroccia riporta in vita le “Emozioni” di Lucio Battisti Concerto in Piazza Quercia dalle 18:30
Trani accende il suo Capodanno più rock: Bennato trascina Piazza Quercia in una notte di musica, identità e futuro Trani accende il suo Capodanno più rock: Bennato trascina Piazza Quercia in una notte di musica, identità e futuro Una piazza gremita, un rocker senza tempo, l’energia di Radio Selene: la città entra nel 2026 da protagonista
SPID Poste a pagamento dal 1 gennaio 2026: tutto quello che i tranesi devono sapere
5 gennaio 2026 SPID Poste a pagamento dal 1 gennaio 2026: tutto quello che i tranesi devono sapere
La Befana arriva in periferia a Trani: il 5 gennaio grande festa al Parco di via delle Tufare con "Strade in Festa "
5 gennaio 2026 La Befana arriva in periferia a Trani: il 5 gennaio grande festa al Parco di via delle Tufare con "Strade in Festa"
Soccer Trani, Moscelli avverte: «Non voglio distrazioni, dobbiamo pensare a questa stagione, non oltre»
4 gennaio 2026 Soccer Trani, Moscelli avverte: «Non voglio distrazioni, dobbiamo pensare a questa stagione, non oltre»
Secondo pareggio consecutivo per la Soccer Trani: è 1-1 con la Virtus Andria
4 gennaio 2026 Secondo pareggio consecutivo per la Soccer Trani: è 1-1 con la Virtus Andria
Trani, gran finale per "Le Vie del Natale ": tre giorni di spettacoli, arte e magia aspettando la Befana
4 gennaio 2026 Trani, gran finale per "Le Vie del Natale": tre giorni di spettacoli, arte e magia aspettando la Befana
10
«Sei tu, Domenico»: la comunità degli Angeli Custodi si stringe al ragazzo aggredito
4 gennaio 2026 «Sei tu, Domenico»: la comunità degli Angeli Custodi si stringe al ragazzo aggredito
Racconti del Natale, il 5 gennaio la premiazione
4 gennaio 2026 Racconti del Natale, il 5 gennaio la premiazione
Ieri sera il Gran Concerto di Capodanno della Fondazione S.E.C.A.
4 gennaio 2026 Ieri sera il Gran Concerto di Capodanno della Fondazione S.E.C.A.
Messaggi truffa, l'ASL mette in guardia i cittadini, nel mirino anche utenti di Trani
4 gennaio 2026 Messaggi truffa, l'ASL mette in guardia i cittadini, nel mirino anche utenti di Trani
Gran finale per il Festival delle Bande a Trani: oggi la "Biagio Abbate " chiude "Le Vie del Natale "
4 gennaio 2026 Gran finale per il Festival delle Bande a Trani: oggi la "Biagio Abbate" chiude "Le Vie del Natale"
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.