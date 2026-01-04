Banda villa
Eventi e cultura

Gran finale per il Festival delle Bande a Trani: domani la "Biagio Abbate" chiude "Le vie del Natale"

Ultimo appuntamento con la parata da Palazzo Beltrani (ore 11) e il concerto in Cassa Armonica (ore 12) diretto dal M° Grillo

Trani - domenica 4 gennaio 2026
Domenica 4 gennaio Le vie del Natale con l'ultimo appuntamento del Festival delle Bande Musicali che ha animato la città durante le feste. Un successo anche per la seconda edizione per la quale l'associazione Delle Arti Odv Ets e Palazzo Beltrani si sono avvalsi della preziosa collaborazione di Nicola Fiore. Ogni domenica mattina, i complessi bandistici più rappresentativi della regione attraversano la città in una parata festosa che parte dal Palazzo delle Arti Beltrani in via Beltrani 51 (dalle ore 11:00), percorre le vie del centro e culmina nella storica Villa Comunale, dove la Cassa Armonica dedicata ad Astor Piazzolla diventa (dalle ore 12:00) il cuore pulsante di una delle tradizioni più autentiche della Puglia. Chiude il festival, il 4 gennaio, lo storico Gran Concerto Bandistico "Biagio Abbate" della Città di Bisceglie, diretto dal M˚ Grillo, che suggella con la sua tradizione centenaria un mese di musica popolare e partecipazione collettiva.

È un viaggio sonoro che unisce generazioni, riscopre le radici e valorizza il territorio, trasformando Trani in una vetrina di eccellenze musicali. Il progetto, che celebra una delle tradizioni più radicate del territorio, mira a coinvolgere turisti, cittadini e appassionati in un'esperienza musicale inclusiva e itinerante a fruizione totalmente gratuita, dove il repertorio spazia dai classici alle composizioni moderne, passando per i brani natalizi più amati.

A Palazzo delle Arti Beltrani si avvia quindi a conclusione il cartellone Le vie del Natale, la rassegna iniziata lo scorso 5 dicembre 2025 e organizzata a cura di Delle Arti Odv Ets con il patrocinio della Regione Puglia, Rete Poli Biblio-museali di Puglia, Puglia Culture e il sostegno della Città di Trani, tra atmosfere, tradizioni e linguaggi musicali diversi. Per informazioni, è possibile contattare il numero 0883 500044, scrivere su WhatsApp al 392 3892767 o a info@palazzodelleartibeltrani.it
