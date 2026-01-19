Capodanno a Trani, ecco quanto è costato l'allestimento di Piazza Quercia: liquidati 70mila euro

Una fattura di acconto da 21.000 euro , emessa il 24 dicembre 2025.

, emessa il 24 dicembre 2025. Una fattura di saldo da 49.000 euro, emessa il 3 gennaio 2026, a sipario calato.

tl@

Atto di liquidazione del Comune di Trani Atto di liquidazione del Comune di Trani

Quando si organizzano grandi eventi, la parte invisibile agli occhi del pubblico – ma fondamentale per la riuscita dello spettacolo – ha un peso specifico notevole sulle casse comunali. Per il Capodanno 2026, l'amministrazione di Trani aveva messo sul piatto una cifra imponente: 585.000 euro di budget complessivo preventivato per il cartellone delle festività. Analizzando le carte, emerge oggi un dato interessante: la sola struttura tecnica (palco, audio, luci e video) allestita in Piazza Quercia ha assorbito circa il 12% dell'intera somma a disposizione. Una fetta importante della torta, necessaria per trasformare la piazza nel teatro a cielo aperto che ha ospitato i festeggiamenti di fine anno.A distanza di due settimane, quindi, dai brindisi di San Silvestro, arrivano i conti ufficiali per la macchina organizzativa che ha animato il Capodanno tranese. Con l'Atto di Liquidazione n. 50 del 14 gennaio 2026 (Registro Generale), il Dirigente dell'Area Servizi Socio Culturali, Alessandro Nicola Attolico, ha dato il via libera al pagamento delle spettanze per la ditta incaricata degli allestimenti tecnici. Si tratta delladi Andria, la società che si è occupata di montare e gestire il palco, il service audio, gli impianti video e le luci per la tre giorni di eventi che ha coinvolto Piazza Quercia- Il documento amministrativo autorizza il pagamento di un totale di. La cifra è suddivisa in due tranche, corrispondenti a due diverse fatture presentate dalla ditta. Entrambe le somme rientrano nell'impegno di spesa che era stato già assunto con una determina dirigenziale del 23 dicembre scorso (n. 1873/2025):Dal punto di vista contabile, il Comune verserà direttamente alla società andriese la somma di(l'imponibile), mentre la quota restante direlativa all'IVA sarà versata dall'Ente all'Erario secondo il meccanismo dello split payment (scissione dei pagamenti), obbligatorio per le forniture alla Pubblica Amministrazione. L'atto certifica che la prestazione è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti pattuiti e che la ditta risulta in regola con il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). Con questa firma si chiude, almeno dal punto di vista burocratico non sappiamo se anche le polemiche, il capitolo del Capodanno in Piazza Quercia, lasciando agli archivi non solo le immagini della festa, ma anche i costi precisi della sua realizzazione tecnica.