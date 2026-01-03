Eventi e cultura
Trani, lo Chalet della Villa diventa il regno dei bambini: oggi laboratori e magia con «Emozioni tutte per me»
Un evento gratuito dalle 11:00 alle 20:30 una giornata di attività inclusive a cura di "Città dell’Infanzia"
Trani - sabato 3 gennaio 2026 7.45 Comunicato Stampa
Il 3 gennaio, lo chalet della villa comunale di Trani si trasformerà in un luogo incantato per i più piccoli, grazie all'evento natalizio organizzato da Città dell'infanzia con il contributo del Comune di Trani e la partnership di Opes Comitato provinciale Bari. Dalle 11 del mattino fino alle 20:30, i bambini potranno immergersi in una giornata piena di magia, apprendimento e divertimento. I piccoli potranno scatenare la fantasia con attività pratiche che stimolano la creatività e l'espressione individuale. Che siano artisti, danzatori o aspiranti chef, ci sarà qualcosa per tutti! Un'occasione unica per socializzare e collaborare in un ambiente inclusivo e accogliente e, chissà, magari fare amicizia con un futuro compagno di avventure! Ogni laboratorio sarà un'opportunità per brillare e imparare qualcosa di nuovo.
Un Giorno Senza Barriere
L'evento è pensato per essere completamente inclusivo, abbattendo ogni barriera e creando un ambiente accogliente per tutti. Un appuntamento speciale per i bambini di tutte le età per esplorare nuovi orizzonti attraverso una serie di laboratori sorprendenti, progettati per stimolare la curiosità e la creatività attraverso attività di arti creative, giochi di gruppo e scoperta.... dall'inglese all'hip hop, dalla pet-therapy al cake design...
Laboratori a Numero Chiuso
Per garantire un'esperienza personalizzata e di alta qualità, tutti i laboratori, gratuiti, saranno a numero chiuso. I genitori potranno prenotare i posti per i loro bambini presso una postazione dedicata all'interno dello chalet. La postazione sarà aperta dalle ore 10:30 alle 13:30 e dalle 16:00 in poi. E' possibile prenotare il proprio lab anche su : https://cittadellinfanzia.it/prenotazioni.php . Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero WhatsApp: +39 371 5600890.
