Il Ricordo, otto artisti espongono all'Hub Portanova

L'arte come memoria condivisa: otto artisti si uniscono per una serata dedicata al tema del ricordo. L'8 novembre 2024, a partire dalle 20:30, presso Hub Portanova, in via Nigrò 8 a Trani, si terrà l'inaugurazione della mostra collettiva "Il Ricordo", organizzata dal collettivo artistico ARTxHUB. Un evento gratuito e aperto a tutti, per avvicinare il pubblico all'arte e ai mondi emotivi che ciascun artista ha deciso di esplorare attraverso il proprio stile e tecnica.Otto artisti, otto visioni: Martina Scaringi, Davide di Lauro, Nina Karablin, Alessio Gagliardi, Diletta Mastronardi, Katia Fucci, Serena Milella e Xiuwen Guan affronteranno il tema del ricordo attraverso la pittura e la scultura, dando voce alla propria esperienza e interpretazione. Ogni opera esposta racconta un frammento di memoria, un'emozione o un istante impresso nella mente, rielaborato attraverso un linguaggio unico e personale che invita il pubblico a riscoprire il valore dei ricordi condivisi e individuali.Organizzata da ARTxHUB, questa esposizione offre una rara opportunità per scoprire come il tema universale del ricordo possa essere declinato in modi differenti, dal tratto intimo e delicato a quello più concettuale e astratto. Con questa iniziativa, Hub Portanova continua il proprio impegno nel creare uno spazio di dialogo e crescita per l'arte e la cultura a Trani, proponendosi come punto di incontro per artisti e appassionati di ogni età e provenienza.Un'occasione imperdibile per chiunque desideri immergersi in un viaggio attraverso le memorie, le emozioni e i racconti visivi di otto artisti che sanno trasformare la memoria in arte. Una serata, e una mostra, dove l'arte si fa voce del ricordo, evocando atmosfere che parlano al cuore e allo sguardo.