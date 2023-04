Il ristorante Happy Days di Bisceglie compie quarant’anni

di sapori genuini e autentici, e un legame forte con la città di. Il ristorante "" dei fratelliè dalun punto di riferimento sul territorio per lepreparate con cura e passione dallo chef Pantaleo.«Siamo felici di festeggiare quest'anno unper la nostra attività – ci raccontano – Quaranta candeline che vogliamo spegnere insieme a tutti coloro che ci hanno accompagnato in questi anni: lo staff, i clienti e quanti ci hanno dato fiducia scegliendo la nostra cucina per una ricorrenza speciale o un evento condiviso con amici e familiari».Il mantra del ristoranteè sicuramente la: la scelta delle proposte, fatte di accostamenti raffinati e una attenta selezione didell', serviti crudi, è la ricetta vincente della, raccontando una storia di passione per la cucina e di esperienze gastronomiche fortemente radicate sul territorio, partendo dal sapore e dal fascino del nostro«Vogliamo ringraziare tutti quelli che ci hanno fatto visita nel corso degli anni, daia tutti i collaboratori che con il loro impegno sono stati il cuore del nostro servizio, ma anche rivolgiamo un invito a chi non ci conosce: per scoprire il vero sapore del mare e condividere il, le nostre sale vi aspettano».S. Andrea, 207 - 76011 – Bisceglie (BT)Telefono: 0803926642Email: info@ristorantehappydays.com Sito web: https://www.ristorantehappydays.com/ristorantebisceglie/