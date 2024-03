Il sindaco: "Allarme cessato: niente bomba, ma non era proprio la colomba di Pasqua"

Social Video 2 minuti Allarme bomba a Trani, quasi terminate le operazioni di controllo delle forze dell'ordine

Un sospiro di sollievo anche se a metà: iI Sindaco ha dato la notizia del cessato allarme bomba, della bonifica in tutti gli istituti scolastici di Trani e della Stazione, anche se sono ancora in corso i rilievi lungo la linea ferroviaria interessata dai biglietti minacciosi. "Non è una bravata studentesca, sicuramente un fatto grave per cui abbiamo tenuto le scuole chiuse e abbiamo bloccato il transito dei treni in corrispondenza di Trani; e adesso sarà compito delle forze dell'ordine provvedere a individuare gli artefici di tutto questo. Sono finite tutte le verifiche e conosciamo adesso anche il contenuto della borsa, che non era una bomba, ma vi assicuro non era neanche una colomba di Pasqua. Un plauso sicuramente va ai vigili del fuoco e a tutte le forze dell'ordine che si sono mobilitate per questa emergenza con un controllo congiunto nelle scuole di tutta la città oltre che alla stazione. A breve sarà riaperta anche la stazione perché una volta esclusa la presenza di una bomba in realtà si è dovuto procedere al protocollo delle verifiche per un eventuale allarme biologico vista la presenza di alcuni flaconi. Le verifiche sono comunque ancora in corso lungo tutto il tratto ferroviario".