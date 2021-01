Il sole illumina il 2021: auguri da TraniViva

Il sole è già alto, ma la città sembra si stia ancora svegliando: è il 1 gennaio 2021, e la luce forte che si staglia sul marmo del centro storico di Trani è pulita, e sembra proprio di buon augurio per questa città e per i tranesi, anzi per tutti indistintamente. Chi soffre, chi è felice, chi ha famiglia e chi è single, chi è giovane e chi, anziano, ha tanto ancora nel cuore da raccontare e da donare.I runners tornano a casa dopo la prima corsa mattutina, la signora porta all'isola ecologica le buste piene "di ieri sera" e colorate, e anche il rito del primo tuffo dell'anno nel mare oggi calmo è stato realizzato dagli appassionati alla Baia del Pescatore.Una "passaggio", quello fra il vecchio e il nuovo anno, trascorso in casa generalmente fra pochi intimi: nelle ore precedenti la mezzanotte, e poi allo scoccare del fatidico passaggio, i fuochi d'artificio non sono mancati, insieme alle polemiche per l'opportunità e la sicurezza, fortunatamente senza far registrare feriti in città.L'augurio della redazione di TraniViva per un "Buon 2021" raggiunga tutti i lettori, con sincerità ed affetto.