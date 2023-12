"Imp(I)azza il Natale!": con il Giullare mercatini, spettacolo e pettole in piazza Mazzini

ll 16 e 17 dicembre in Piazza Mazzini tornano i mercatini di Natale, "addobbati" da un ricco programma e dalla allegria e della gioiosità - ma anche del buon cibo - della Locanda del Giullare e del suo track vestito a festa per l'occasione."Imp(I)azza il Natale!" dà il senso di un'atmosfera festosa che riempirà Piazza Mazzini a partire dalla Locanda, in un'atmosfera che ruoterà intorno a venti postazioni "made in Trani" - nelle quali sarà possibile scegliere regali tra enogastronomia e artigianato - rallegrata da un programma di animazione per grandi e piccini tra show musicali (Birbantband sabato e band Billie Hard la domenica), le suggestioni della tradizione con le zampogne e le ciaramelle ma anche con il calore delle pettole e del vino, le performance divertenti dei Giullari della Locanda e gli ormai famosi panini del Track del Giullare!L'iniziativa rientra nel progetto "Diamoci alla p(I)azza gioia" , finanziato dalla Regione Puglia con risorse statali e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con l'adesione del Comune di Trani.Di seguito il programma dettagliato con le locandine :16 dicembre, dalle 18.00 :bancarelle con espositori di prodotti artigianalishow musicale con la Birbantbandfoto nella Casa di Babbo NatalePettole e Vino dalla nostra Locanda e il Truck del Giullare con i suoi paninii dolci suoni della Zampogna e della Ciaramellalaboratori per i bambinile performance dei nostri Giullari!17 dicembre, dalle 18.00bancarelle con espositori di prodotti artigianaliChristmas show live con la band Billie Hardfoto nella Casa di Babbo NatalePettole e Vino dalla nostra Locanda e il Truck del Giullare con i suoi paninii dolci suoni della Zampogna e della Ciaramellalaboratori per i bambinile performance dei nostri Giullari