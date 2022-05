Impianti sportivi scolastici di proprietà comunale, domande entro il 15 luglio

Si rende noto che, ai sensi dell'art.5 del Regolamento per affidamento ed utilizzo delle palestre scolastiche di proprietà del Comune di Trani, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°24 del 31.3.2016, i soggetti interessati devono presentare istanza, servendosi del modulo appositamente predisposto, entro il 15 luglio 2022.L'istanza può essere inoltrata:– mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, sito al piano terra del Palazzo di Città;– mediante PEC all'indirizzo: ufficio.pubblicaistruzione@cert.comune.trani.bt.it;– mediante raccomandata A.R. indirizzata a: Comune di Trani – Ufficio Sport – via Ten.Morrico, 2 – 76125 TRANI.La domanda dovrà indicare: il richiedente; la sede legale con indicazione completa dell'indirizzo, del codice fiscale e/o della partita IVA; il numero di iscritti all'associazione residenti nel Comune di Trani; il tipo di attività sportiva che verrà praticata; le finalità, i destinatari e il programma dell'attività che si intende svolgere; la data presumibile di inizio e termine dell'attività con l'indicazione del numero dei giorni e delle ore necessarie per ogni settimana nonché il numero massimo di persone che avranno accesso alla palestra o all'impianto sportivo presso l'edificio scolastico; l'indicazione della palestra dove si vorrebbe preferibilmente svolgere l'attività; la dichiarazione di accettazione integrale del regolamento comunale senza alcuna riserva; la dichiarazione che il personale sportivo utilizzato è personale qualificato in base alla normativa in materia in vigore; il nominativo del responsabile dell'attività.Le istanze pervenute fuori termini, come previsto dal medesimo articolo 5, saranno esaminate esclusivamente nel caso di residuale disponibilità delle palestre.