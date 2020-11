In affanno i Pronto Soccorso di Andria e Barletta: l'Asl Bt chiede più medici per l'emergenza Covid

Il sistema sanitario è sempre più sotto stress in tutto il Paese e con esso l'intero personale spesso costretto a turni logoranti dettati dall'inesorabile procedere del contagio da Covid-19.Anche i Pronto Soccorso degli ospedali di Andria e Barletta negli ultimi giorni stanno vedendo crescere significativamente il numero di pazienti tanto da rendere particolarmente difficoltoso garantire turni del personale che siano compatibili con la quantità e la qualità delle prestazioni erogate dai Pronto Soccorso.È per questo che l'Asl Bt ha accolto l'allarme ed ha chiesto man forte, nelle aree di emergenza urgenza, di medici di altri reparti delle strutture ospedaliere di Barletta e Andria.Il direttore generale Alessandro Delle Donne, infatti, ha dato disposizione affinché i Direttori dei Dipartimenti delle Aree Chirurgiche e Mediche mobilitino d'urgenza e con efficacia immediata 5 medici per il Pronto Soccorso di Andria e altri 5 per quello di Barletta che abbiano preferibilmente già prestato attività nelle aree di emergenza urgenza.