In contromano sull'autostrada, veicolo fermato dalla Polizia stradale di Trani

Nei giorni scorsi, durante gli ordinari dispositivi di viabilità autostradale, una pattuglia della Polizia Stradale in servizio presso la Sottosezione di Trani ha prontamente intercettato sull'autostrada A/16, un furgone PEUGEOT che circolava contromano sulla rampa che dalla A/16 CANDELA-TARANTO si immette sulla A/14.Il tempestivo intervento degli operatori ha permesso di scongiurare il peggio, evitando che l'uomo proseguisse indisturbato il suo viaggio contromano, generando gravi rischi per le persone e per la circolazione, soprattutto in considerazione del tratto caratterizzato da notevole volume di traffico.L'uomo alla guida, un cittadino italiano di 51 anni con numerosi precedenti di polizia, ha ammesso di aver invertito il senso di marcia al termine della rampa, dopo essersi accorto di aver erroneamente imboccato la direzione di uscita sbagliata.Gli operatori, condotto il veicolo in sicurezza su una piazzola di sosta, hanno contestato all'uomo l'art. 176, comma 1, lett. a) e comma 19 del Codice della Strada, che prevede una sanzione fino a 8.186,00 euro. A seguito di segnalazione alla competente Prefettura – UTG, la patente di guida è stata revocata e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo per la durata di 3 mesi.