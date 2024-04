Postazione mobile per i passaporti allestita durante la Festa della Polizia al Castello Svevo

Come voluto dal Questore Fabbrocini, una postazione mobile è stata allestita anche durante le celebrazioni del 172° anniversario della fondazione della Polizia di Stato che si sono tenute nel suggestivo scenario del Castello svevo di Trani.La postazione è stata istallata all'interno di uno dei diversi gazebi delle Specialità della Polizia di Stato che - grazie anche alla presenza di un elicottero del 9° Reparto Volo di Bari, di auto e moto, storiche e moderne - hanno animato la giornata celebrativa.Diversi i residenti della provincia della BAT che hanno approfittato dell'occasione per espletare l'iter di rilascio del passaporto. Tra questi anche tre accompagnatori dei giovani ragazzi dell'associazione Work Out di Barletta - che si occupa di organizzare e gestire attività inclusive per ragazzi con disturbi dello spettro autistico – invitati dal Questore a partecipare alla Festa della Polizia.La postazione mobile utilizzata nell'occasione è dello stesso tipo di quelle messe a disposizione di tutte le Questure del territorio nazionale dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza per raggiungere i cittadini impossibilitati a recarsi presso gli uffici di Polizia per il rilascio dei passaporti.