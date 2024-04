I volontari dell'associazione di Polizia di Stato di Trani e Barletta presenti in importanti eventi

I Gruppi di Volontariato dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato di Barletta e Trani, ormai consolidati sul territorio della Provincia di Barletta Andria Trani a supporto delle Istituzioni, saranno impegnati nei prossimi giorni in importanti eventi di carattere nazionale e internazionale.I due Gruppi, Enti di Protezione Civile, saranno presenti con i propri mezzi e dotazioni a Pontedera dal 18 al 21 Aprile prossimi, in occasione del "Vespa World Days" che vedrà più di 200 Volontari appartenenti ai Gruppi di Volontariato A.N.P.S. provenienti da tutta Italia; saranno altresì presenti in occasione dell'Air Show delle Frecce Tricolori dell'Aeronautica Militare in programma a trani il 12 maggio p.v.In entrambi gli impegni la regia delle fasi operative dell'impiego dei Volontari sarà affidata al Coordinamento Nazionale dei Servizi di Volontariato dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato rappresentato dal responsabile MELILLEO Martino e dai Responsabili di Trani e Barletta TELLA Alberto e PATELLA Antonio che affiancheranno le Istituzioni Locali per la buona riuscita degli eventi, assistendo in modo adeguato tutti i cittadini che ne prenderanno parte.L'impegno proseguirà anche durante le grandi manifestazioni in programma sul territorio durante la prossima estate. .Di fondamentale importanza sono stati i corsi di formazione in ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO, ANTINCENDIO BOSCHIVO e BLSD con uso del DAE sostenuti dai Volontari che hanno permesso agli stessi di essere pronti per intervenire in qualsiasi evenienza.I Gruppi di Volontariato A.N.P.S. di Barletta e Trani saranno impegnati anche durante tutto il periodo estivo in occasione della campagna Anti Incendio Boschivo della Protezione Civile Regione Puglia, operazione di imprescindibile importanza per garantire una adeguata risposta alla piaga degli incendi durante il caldo torrido estivo.Dal mese di Marzo, invece, i Volontari sono impegnati presso la Questura di Barletta Andria Trani a supporto del relativo Ufficio per l'emissione straordinaria dei Passaporti, operazione, questa, fortemente voluta dal Sig. Questore Dr. Alfredo FABBROCINI e che sta generando un forte apprezzamento da parte dei cittadini che vengono accolti dai Volontari e che ricevono ogni indicazione utile per un agevole procedura di emissione