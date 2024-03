Tir rimane incastrato a Trani centro sulla rampa di accesso della 16bis

Il tratto di strada è totalmente bloccato e la Polizia locale sul posto per regolamentare il traffico.

Probabilmente una manovra sbagliata e così un tir è rimasto incastrato sulla rampa di accesso per la strada statale 16, altezza Trani centro, nella serata di lunedì, poco dopo le ore 21. Il conducente non è riuscito ad immettersi sulla statale come spesso succede ai mezzi pesanti per via dello spazio ridotto.