Crollo in via Cambio, cedute le muratura di una palazzina

Solo tanto spavento ma fortunatamente nessun ferito per il crollo del terzo piano di uno stabile in via Cambio. Intorno alle ore 13 si è sentito un gran boato e in preda allo spavento i condomini si sono riversati in strada dove hanno notato il cedimento di una porzione della palazzina: i grossi massi in tufo venuti giù hanno distrutto un'auto in sosta. Sul posto è prima intervenuta la Polizia locale che ha chiuso il tratto di strada interessato con nastro segnaletico e poi i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell'edificio.