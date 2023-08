In piazza a ritmo di sax: il pomeriggio tranese pulsa a ritmo del giovanissimo talento locale

La bellezza della musica dal vivo oggi sfugge un po' troppo, d'altra parte è tutto "tascabile", disponibile su un telefonino. Ma quando a suonare canzoni dal ritmo inconfondibile e ad intrattenere dozzine di persone è un bambino con poco più di 7 anni , in una piazza in centro città, l'atmosfera che si crea ha tutto un altro sapore. Giovani talenti musicali crescono e oggi ne abbiamo avuto prova concreta: è a dir poco giovanissimo Samuel Papagno, ed ha intrattenuto piazza della Repubblica a ritmo del suo strumento: il sax.La piccola ma molto incisiva esibizione è avvenuta intorno alle 18:30, presso piazza della Repubblica, più precisamente dove è situato lo storico chiosco "ottocentesco", oggi sede dell'Info-point turistico Duc Trani.Il giovanissimo artista, di appena 7 anni e mezzo, ha fatto battere il cuore della città con alcuni pezzi musicali storici, quali: No Man No Cry e Time del celebre sassofonista Jimmy Sax, l'inconfondibile "L'amour Toujours" di Gigi D'Ag e Canzonetta di Mozart.Il piccolo Samuel rivela ai nostri microfoni che è stato proprio quel brano , "No Mn No Cry", di Jimmy Sax a far nascere in lui questa passione irrefrenabile , passione che ci dice di essere pronto e determinato a portare avanti. Ai nostri microfoni è intervenuto anche il suo Maestro, nonché Direttore d'Orchestra, Romolo Anastasia, dell'Associazione Musicale Culturale "Il Preludio" di Trani. Il maestro racconta che Samuel studia lo strumento da un anno, e che il giovanotto si era già esibito in occasione della festa Patronale di San Ferdinando di Puglia, a Barletta di fronte a quasi duemila persone e proprio a Trani lo scorso 2 luglio, presso lo Sporting Club.La passione per l'arte musicale, in particolare per la pratica di uno strumento è qualcosa di magico e prezioso, ma che forse, con la frenesia di oggi, viene un po' dimenticato. La musica è la colonna sonora di molti momenti quotidiani, ma ha anche il potere di farci evadere da questi ultimi, fortunatamente c'è chi con passione e dedizione, ce ne ricorda l'importanza.