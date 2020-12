Incendio in un sottano in corso Regina Elena

Poteva finire in tragedia questa sera in corso Regina Elena, intorno alle 22, quando per la caduta accidentale di una stufa portatile, un appartamento in un sottano abitato da una coppia di anziani è stato invaso dalle fiamme: fortunatamente i due anziani hanno avuto la prontezza di spirito di uscire immediatamente dall'abitazione e chiedere aiuto ai vicini, che hanno dato l'allarme chiamando i Vigili del Fuoco. Due autobotti sono giunte nel giro di pochi minuti, oltre a pattuglie di Polizia di Stato e Carabinieri. Saranno questi ultimi a portare avanti gli accertamenti per stabilire la dinamica dell'accaduto, anche se da una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che a prendere fuoco per prima sia stato un divano, che poi ha diffuso le fiamme a tutto l'appartamento.I due anziani non hanno subito ferite, ne' hanno avuto bisogno di soccorso medico.