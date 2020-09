Incendio nella notte in via d'Annunzio: in fiamme due auto

Non si conoscono ancora le cause dell'incendio che questa notte ha quasi completamente distrutto due auto in via Gabriele d'Annunzio, nel quartiere di via Andria. Il fatto è accaduto intorno l'1.30: le auto coinvolte sono una Toyota Yaris e una Fiat Stylo. Le fiamme hanno danneggiato anche la saracinesca di un sottano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, sull'accaduto indagano invece le forze dell'ordine. Le auto sono state rimosse dalla strada questa mattina dal carro attrezzi.Grande preoccupazione da parte dei residenti che riferiscono come questo non si tratti di un episodio isolato nella zona.