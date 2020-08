Incidente in zona Boccadoro, due feriti gravi

Un brutto incidente si è verificato nella serata di venerdì 21 agosto intorno alle 23.30 a Trani in zona Boccadoro, sulla provinciale per Barletta. Sull'accaduto ci sono ancora poche notizie e tanto da chiarire, ma sembrerebbe che l'impatto tra due autovetture provenienti da direzioni opposte sia stato causato da un uomo che si era messo al volante di una delle due vetture in stato di ebrezza.Due sono i feriti gravi, un uomo e una donna, entrambi a bordo dell'altra vettura. Uno dei due, il conducente, il più grave è stato subito trasportato in ospedale ad Andria, mentre la sua compagna, grave ma non in pericolo di vita, è stata trasportata in ospedale a Barletta.Il traffico veicolare è stato completamente bloccato per poter permettere i soccorsi.Sul posto oltre al personale sanitario, è stato necessario anche l'intervento dei Vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere delle auto. Polizia e Carabinieri proveranno a far luce sull'accaduto.