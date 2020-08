Incidente su corso Vittorio Emanuele: due feriti e traffico in tilt

E' di due feriti lievi il bilancio di un incidente verificatosi nella serata di sabato 8 agosto, intorno le ore 20, su Corso Vittorio Emanuele. Una Volvo rossa, una Bmw nera e un'utilitaria nera le tre auto rimaste coinvolte nel sinistro causato con molta probabilità per una mancata precedenza all'angolo con via de Roggiero. Nell'impatto sono rimaste ferite in maniera non grave due persone soccorse dapprima dal 118 e poi trasportate in ospedale. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica. Il traffico, nel tratto compreso tra via Margherita di Borgogna e via Imbriani, ha subito notevoli disagi e rallentamenti.