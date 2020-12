Incidente fra auto e moto in via Malcangi, due persone ferite

Un incidente fra un'auto ed una motocicletta si è verificato pochi minuti fa in via Malcangi, nei pressi del distributore di carburante della Ip: dalle prime notizia sembra che siano rimaste ferite due persone, probabilmente quelle a bordo della moto, che dovrebbero aver avuto la peggio nell'impatto. Coinvolte una Fiat Punto ed una moto. Sul posto pattuglie della Polizia Locale per i rilievi del caso e per stabilire la dinamica dell'incidente, mentre sono giunte due ambulanze del 118 che stanno provvedendo a stabilizzare i feriti per trasportarli in ospedale. Seguono aggiornamenti.