Indetta una raccolta di indumenti e scarpe per detenuti e detenute a Trani: come contribuire

Una iniziativa dei volontari della Pastorale per chi non riceve visite o chi non ha familiari

I volontari della pastorale nelle carceri chiedono il tuo aiuto per una raccolta di indumenti e di scarpe da donare ai detenuti del carcere maschile e di quello femminile di TraniQuanto raccolto sarà donato a:- Detenuti e detenute senza familiari;- Detenuti e detenute che non ricevono visite e colloqui.Cosa serve raccogliere?Per il carcere maschile:- Mutande boxer (maggiormente nelle taglie M e L, meno nell'XL)- Calzini corti di spugna- Canottiere mezze maniche (maggiormente nelle taglie M e L, meno nell'XL)- Tute con zip- Scarpe da ginnastica/RunnerPer il carcere femminile:- Slip (dalla taglia 42 in poi, in misura maggiore L e XL)- ⁠Reggiseni e maglie intime (dalla taglia 42 in poi, in misura maggiore L e XL)- Tute con zip- Scarpe da ginnastica/Runner«Ti chiediamo - dichiarano i volontari del servizio della Pastorale penitenziaria - però, di donare "di cuore": non portare capi usati ma acquistane uno pensando di farne dono a un tuo fratello o una tua sorella in condizioni di bisogno. Come si raccoglieranno? Porta nella tua parrocchia il tuo dono; quanto raccolto sarà ritirato dai volontari e consegnato al cappellano delle carceri di Trani, don Raffaele Sarno, che provvederà a consegnare indumenti e scarpe ai detenuti che ne hanno bisogno».Per concordare il ritiro degli indumenti raccolti contattate i referenti di zona.Per Bisceglie, Corato e Trani: diacono Sergio Ruggeri 3356373728, Enzo Belsito 3469795058, Mauro Valente 3288981989;per Barletta: diacono Domenico Rizzi 3291663923;per zona Forania: diacono Savino Russo 3474716028.