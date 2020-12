Indovina chi viene a (s)cena: un progetto per il mondo teatrale pugliese

Indovina chi viene a (s)cena: è questo il titolo del progetto aperto ideato dal Teatro Pubblico Pugliese che coinvolge ad oggi ben 28 comuni della nostra regione, tra cui naturalmente anche Trani. "Con convinzione abbiamo scelto di aderire ad un progetto - spiega l'assessore alla cultura, Francesca Zitoli - che vuole sostenere tutte le professionalità legate al mondo teatrale pugliese, che vuole sperimentare nuove forme di produzione culturale e promozione del territorio, che vuole mantenere i contatti con il pubblico oltre ogni barriera e anche con i tanti pugliesi nel mondo".Si tratta di un progetto che metterà in scena racconti nuovi e inediti su tematiche diverse tra cui personaggi noti, tradizioni culinarie e storie tipiche del proprio comune. A ora di cena il pubblico sarà guidato, attraverso un gioco a indizi, sulla piattaforma online Pugliaplay per scoprire lo spettacolo sorpresa a cui assisterà.Una sperimentazione culturale, di promozione del territorio "che dimostra la forza e la resistenza - conclude Zitoli - di cui tutto il mondo della cultura è capace per uscire da questo lungo inverno della socialità così provata dalla pandemia. Noi ci siamo e saremo in grado di superare questo momento solo se saremo capaci di mettere su progettualità ampie e in rete".