Infiltrazioni mafiose e compravendita dei voti, Biancolillo: "Importante restare uniti"

In un momento cruciale per la nostra democrazia, è fondamentale riflettere sui valori della legalità e della trasparenza che devono essere difesi con vigore in tutti i comuni italiani. Il 2024 ci pone di fronte a tristi vicende che minano la genuinità delle istituzioni locali, mettendo a rischio non solo la fiducia dei cittadini ma anche l'integrità stessa della nostra democrazia.Non possiamo ignorare il fatto che, nonostante i numerosi sacrifici di coloro che hanno combattuto contro la mafia e le varie forme di corruzione, il triste spettro della compravendita di voti e delle infiltrazioni mafiose sembra ancora aleggiare sui consigli comunali.Questa realtà ci richiama all'importanza di restare uniti e vigilanti contro qualsiasi forma di corruzione o malaffare che minacci i principi democratici su cui si fonda la nostra società.La nostra responsabilità come rappresentanti e come cittadini è quella di difendere con forza i valori di giustizia, trasparenza e rispetto delle Leggi, costruendo un futuro in cui le istituzioni locali siano al servizio esclusivo dei cittadini, libere da ogni forma di condizionamento esterno.Il mio auspicio è che il 2024 sia un anno di svolta, un'opportunità per consolidare i progressi compiuti e per erigere un muro invalicabile contro le forze che vorrebbero corrompere il nostro sistema democratico.È imprescindibile che noi, in veste di amministratori e rappresentanti della comunità, lavoriamo con ancor maggiore impegno per preservare l'integrità delle istituzioni e per proteggere i cittadini dalla minaccia della criminalità organizzata.Il rischio di scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose non può essere ignorato, e dobbiamo adoperarci con determinazione e trasparenza per smantellare qualsiasi tentativo di intromissione illecita nella gestione della cosa pubblica.Solo con una ferma condanna di tali pratiche e un impegno costante per garantire la legalità possiamo sperare di assicurare un futuro migliore per la nostra città e per le generazioni a venire.È importante combattere sempre per la legalità, affinché insieme possiamo costruire un Paese in cui la democrazia sia autentica e la partecipazione dei cittadini sia il fulcro di ogni decisione politica, per un futuro più giusto e solidale.