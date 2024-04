M5S e centrodestra: "Negato consiglio monotematico sulla questione del Pta di Trani"

Powered by

"La maggioranza di centrosinistra scappa sulla Sanità". "Negato il consiglio monotematico sulla questione PTA richiesto dai consiglieri di opposizione.È evidente che per il centrosinistra tranese la sanità non è una priorità, né tantomeno lo è confrontarsi con i consiglieri ignorando altresì l'allarme dei medici e operatori sanitari che nei giorni scorsi hanno palesato preoccupazioni a riguardo.Riteniamo che i cittadini debbano sapere che il centrosinistra, sulla questione Sanità , decide deliberatamente di scappare abbandonando il campo di gioco e portandosi via il pallone".