Installazione di un'antenna in via Galileo Galilei, i residenti preoccupati per possibili effetti sulla salute

Sono preoccupati alcuni cittadini residenti nei pressi del lungomare Cristoforo Colombo: l'installazione di un ripetitore 5G sul terrazzo dell'Hotel Riviera, in via Galileo Galilei, non li sta bene per le possibili ripercussioni sulla loro salute.Un residente in via prof. Francesco Milano -Trani scrive alla redazione di Traniviva: «Sono molto preoccupato per gli effetti che le esposizioni elettromagnetiche del 5G possono avere ripercussioni sulla salute».Studi scientifici suffragano infatti l'idea che la concentrazione di tralicci con posizionamento di piattaforme aeree per la diffusione dei segnali di telefonia mobile etc, genererebbero campi elettromagnetici potenzialmente rischiosi per la salute umana e l'ambiente. Ma del resto antenne del genere sono oramai sparse in tutta la città.