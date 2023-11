Interventi innovativi nel campo della domiciliarita' per over 65: avviso per partners

E' stato pubblicato avviso finalizzato alla verifica della disponibilità di soggetti del terzo settore a partecipare alla coprogettazione ed attuazione in partenariato pubblico privato/sociale di azioni ed interventi innovativi nel campo della domiciliarità, nello specifico servizi di "sollievo" destinati a soggetti over 65.Per partecipare alla presente procedura i soggetti interessati dovranno far pervenire la propria proposta-offerta di co-progettazione e relativa documentazione, entro le ore 12 di mercoledì 8 novembre, a pena di esclusione dalla procedura, al seguente indirizzo pec: protocollo@cert.comune.trani.bt.it.