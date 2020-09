Investimento all'incrocio fra corso Imbriani e via Malcangi: ferita una ragazza

E' stata investita da un'automobilista che dopo essersi sincerato che la sua auto non avesse riportato danni a seguito dell'impatto è andato via senza prestare soccorso. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di lunedì nei pressi dell'incrocio fra corso Imbriani e via Malcangi. Ad avere la peggio una giovane donna a bordo della sua bicicletta che a seguito dello scontro con l'auto ha perso il controllo del suo mezzo ed è caduta a terra riportando alcuni traumi. Le sue condizioni tuttavia non sembrerebbero gravi. La giovane donna è stata soccorsa e stabilizzata sul posto da un'automedica in attesa dell'arrivo dell'ambulanza.Per i rilievi del caso è sopraggiunta anche una volante della Polizia locale. Una signora presente sul posto al momento dell'incidente sembrerebbe sia riuscita a prendere il numero di targa dell'auto coinvolta. L'uomo alla sua guida potrebbe essere rintracciato già nelle prossime ore per fornire la sua versione dei fatti.