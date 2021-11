Investita sulle strisce pedonali in corso Vittorio Emanuele: in Codice Giallo una ragazza

Investita da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce in corso Vittorio Emanuele, nei pressi della chiesa di Sant'Antonio: una ragazzina di circa 12 anni è rimasta ferita pochi minuti fa, e per lei è stato necessario il ricovero in ospedale in Codice Giallo.L'incidente è avvenuto intorno alle 13.30 nella strada centrale cittadina: la ragazza stava tornando a casa, e attraversando la strada lungo le strisce pedonali è stata investita da un'auto, cadendo rovinosamente sull'asfalto. Immediata la chiamata al'118 e l'arrrivo dell'ambunaza e dell'auto medica, insieme alle pattuglie della Polizia Locale e della Ps per i rlievi del caso. Dopo i primi soccorsi sul posto, i medici hanno deciso di trasportarla in ospedale Codice Giallo, mentre il traffico è rimasto bloccato e deviato sulle parallele.Seguono aggiornamenti.