Isole ecologiche e raccolta differenzata: "C'è bisogno di implementare il servizio"

"Che il servizio di raccolta differenziata non fosse più differibile siamo tutti d'accordo e siamo stati molto pazienti nell'accettare le inevitabili imperfezioni e disservizi iniziali e anche molto disciplinati": il capogruppo di Fratelli d'Italia, Andrea Ferri, offre una serie di spunti di riflessione sul servizio dell'Amiu, per evitare nuove "emergenze" come quella che si è registrata nei giorni scorsi, quando si sono registrate vere e proprie piccole discariche nei punti di raccolta."Ma quanto accaduto in questi giorni - dice Ferri -offre spunti di riflessione su quale debba essere la futura gestione del servizio. È ingiusto puntare come al solito il dito verso i cittadini, per aver semplicemente utilizzato un servizio (quello dei punti di raccolta) messo a disposizione e che andava implementato in delle giornate che storicamente registrano conferimenti eccezionali.Nonostante i numeri fuori controllo comunque i rifiuti sono stati differenziati e posti negli appositi sacchetti dagli utenti pertanto trovo ingiustificato il ritiro da parte dell'azienda in maniera indifferenziata come emergerebbe da un video postato in rete da un cittadino.Sul punto - sottolinea Ferri - promuovo sicuramente la differenziata ma boccio la porta a porta condominiale, servizio che lascerei solo per le zone residenziali e centro storico dove ci sono immobili abitati da pochi nuclei familiari.Per il ritiro condominiale in alternativa andrebbero istituiti punti di raccolta rionali, con operatori di supporto agli utenti e progressiva installazione di sistemi meccanizzati automatici come ho già proposto nelle sedute di consiglio comunale del 17 e 30 novembre.L'estate arriverà e quei mastelli nei portoni colmi di rifiuti produrranno esalazioni sgradevoli oltre ad essere ricettacoli di insetti e ratti, programmiamo con serenità il futuro senza dover rincorrere domani il problema".