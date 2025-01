Ispettore aggredito da detenuto nel carcere di Trani, il Cosp chiede l'applicazione del "daspo penitenziario"

Domenico Mastrulli del sindacato Cosp interviene sull'Aggressione all'Ispettore di Polizia Penitenziaria da parte di un detenuto straniero nuovo giunto dalla libertà per arresto in fragranza di reati da parte dei Carabinieri. «Solidarietà del CO.S.P. e CON.,A.I.P.PE al collega ispettore. Si tratta di un cittadino straniero della Tunisia di giovanissima età anagrafica classe 1995 dagli Uomini dall'Arma dei Carabinieri tratto in arresto il 6 novembre scorso ed associato alla Casa Circondariale di Trani a disposizione della Procura della Repubblica competente per territorio e passato all'Ufficio del GIP con l'emissione di ordinanza di custodia cautelare per i reati contro il patrimonio e la persona, situazione innescata per quanto di nostra odierna conoscenza, per futili motivi ,dove il recluso avrebbe inscenato una situazione di evidente criticità. Non risulta alla Confederazione CON.A.I.P.PE. alcun incendio nella stanza, ma solo piccoli straccetti dati a fuoco con il proprio accendino di uso consentito, di minima considerazione. Grave invece appare l'aggressione fisica a cui lo Stato dovrebbe porre serio rimedio.Dall'inizio dell'anno 2025 si contano già una decina di feriti, quasi 6 suicidi tra reclusi e un Operatore civile dell'amministrazione penitenziaria che si è tolto la vita, insomma il buon giorno si vede dal mattino. Sulle aggressioni formuliamo la proposta del "DASPO PENITENZIARIO" che consiste in immediato trasferimento dei detenuti facinorosi e violenti sulle Isole detentive,con applicazione 14 bis e isolamento diurno contenuto e a tempo,per disciplina,oltre al deferimento all'Autorità Giudiziaria per eventuali reati commessi contro pubblico ufficiale o distruzione di materiale dello Stato.Mancano 21.000 Agenti negli organici nazionali,come mancano circa 6000 operatori civili delle funzioni centrali, 1.300agenti mancano nella sola puglia e la vicina Basilicata,a TRANI la carenza sarebbe intorno alle 70 unità e non ne siamo tanto felici,come Sindacati COSP e CONAIPPE della attuale persistente gestione delle Carceri CC maschile e CRF di Trani come più volte insistentemente denunciato agli Organi Centrali e che ritorneremo di qui a poco a ribadirlo. Drammatico Trend negativo nelle carceri, poliziotti malmenati e feriti sono stati 12.000 circa, i suicidi dei poliziotti sono 181 nei precedenti 20 anni 7 solo nel 2024,anche di questo si parlerà lunedì 13 gennaio 2025 dalle 9 alle 13,00 si svolgerà un Convegno delle Polizie e forze Armate presso Palazzo Montecitorio alla Camera dei deputati della repubblica, dove tra i relatori, figura il Presidente Nazionale CONAIPPE e Segretario Generale COSP Domenico Mastrulli».