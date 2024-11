La forza nelle cicatrici, il video delle detenute di Trani in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne

In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, è fortemente significativo il progetto Hortensia 2, attivo presso la casa di reclusione femminile di Trani. Nell'ambito del progetto (gestito dalle operatrici del Centro Antiviolenza Save della cooperativa Promozione Sociale e Solidarietà), su richiesta del garante dei diritti delle persone private della libertà personale e finanziato dal Servizio Sociale della Città di Trani, è stato confezionato "La forza nelle cicatrici: la voce delle detenute contro la violenza", un video che vuole raccontare e testimoniare, esperienze dirette delle donne detenute, il loro passato segnato da abusi e le lotte per superare la violenza subita."La forza nelle cicatrici" vuole ricordare che la violenza di genere è una piaga che colpisce tutti gli strati sociali, incluso il contesto carcerario. Solo attraverso l'ascolto, il dialogo e il sostegno reciproco è possibile costruire una società più inclusiva e libera dalla violenza.L'iniziativa nasce all'interno de "Il filo che ci unisce", rassegna promossa dal mese di novembre per la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne