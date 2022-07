Beccàti e multati i responsabili dei rifiuti abbandonati su via Malcangi

Beccàti e multati i "furbetti" dell'immondizia. In realtà più che furbetti, trattasi di veri e propri incivili, che sul tratto sud di via Malcangi abbandonano rifiuti senza rispettare alcun calendario nè regola, come abbiamo riportato questa mattina in un altro articolo, visto che quella piccola discarica abusiva ha anche preso fuoco danneggiando cassonetti, marciapiede ed i muri delle villette nei pressi.L'intervento dell'assessorato alla Polizia Locale e Arredo Urbano, con la collaborazione dell'Amiu, è servito al ripristino dello stato dei luoghi, compresa la pitturazione dei muretti delle recinzioni danneggate, ma soprattutto all'individuazione dei responsabili, che sono stati sanzionati con contravvenzioni.Presto nella zona verranno posizionate uovamente le "fototrappole" per scongiurare nuovi atti del genere, individuare eventuali nuovi responsabili di atti del genere, e controllare dunque la situazione di quell'area.