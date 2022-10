L'assessore Zitoli rimette le deleghe per motivi di lavoro: giovedì conferenza stampa

Come annunciato nei giorni scorsi, l'assessore l'assessore alle culture, alla Pubblica Istruzione ed al PNRR su Edilizia Scolastica, Francesca Zitoli, ha comunicato al sindaco l'intenzione di rimettere le deleghe per motivi professionali.La decisione è stata presa per motivi di lavoro: giovedì 27 ottobre alle ore 16 nella sala Tamborrino del Comune di Trani l'assessore Zitoli, il sindaco della città ed il segretario cittadino di Sinistra Italiana, il consigliere comunale Luca Morollo, terranno una conferenza stampa per fare un bilancio congiunto dell'attività assessorile svolta nel corso di questi due anni.