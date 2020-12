Lê cartêddatê, la poesia in vernacolo di Francesco Pagano

Lê cartêddatê

Le cartellate (versione in Italiano)

Ste nu dalce sofraffœinêda l'aspettê gênuœinê,ca faciavê ad ognê iennêsia nononnê ca mamemmê.La farœinê adda mbastèe vœinê e uogghie adda mêsckè,finê a quænnê indê a lê manêtænda pæstê te rêmanê.Pau la stiennê a piacêmendêfœinê, fœinê e a striscê lendê,e caumê fossê pe mageoietænda rausê anna cumbarœie.Tuttê bellê e sêstêmatêe saupê o tevêlê assêquatê,indê a l'uogghie ge' bollendê,la sartescênê l'acchêndendê.Cottê, frittê e tuttê d'aurê,cê lê guærdê so n'amaurê,e abbagnatê o vœinê cuottêcu pênzierê tê lê mænge tuttê.Ma pau aspiettê lê zambugnanêchê lê suonê du Natalê,e quænnê la festê ava arrêvatêcê mangiamê lê cartêddatê.N.B.per una giusta declamazione, durante la lettura la ê non va pronunciataC'è un dolce sopraffinoda l'aspetto genuino,che faceva ogni annosia la nonna che la mamma.La farina devi impastaree vino e olio devi mischiare,fino a quando nelle manitanta pasta ti rimane.Poi la stendi a tuo piaceresottile, sottile e a strisce,e come fosse per magiatante rose devono comparire.Tutte belle e sistematee sul tavolo tutte asciutte,dentro l'olio già bollente,la padella le accontenta.Cotte, fritte e tutte doratese le guardi sono un amore,e bagnate nel vino cottocon il pensiero le mangi tutte.Ma poi aspetti gli zampognaricon i suoni del Natale,e quando la festa è arrivataci mangiamo le cartellate.