Trani, "La remàte differenziate": versi in vernacolo per la raccolta porta a porta

Un po' di leggerezza è necessaria in questo inizio di settimana dove le sfumature di grigio sono ben più di cinquanta, e le problematiche quotidiane si moltiplicano fra decreti, mascherine e storie di tutti i giorni.Per questo è bello condividere i versi in vernacolo che Nonno Ciccio (Francesco Pansitta, maestro di rime tranesi) ha voluto dedicare ad uno dei temi più dibattuti in città, quello della raccolta differenziata. E lo ha fatto con la consueta simpatia ma senza mai essere superficiale, regalando rime fatte di antichi accenti di memoria popolare. Una piccola parentesi di leggerezza, che non guasta mai.Al segunte link è possibile visualizzare il video: https://www.facebook.com/185533974827896/posts/3314314191949843/.