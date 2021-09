La ballatê du bêdaunê

Una poesia in vernacolo di Francesco Pagano

Traduzione

Sêgnieurê a mœie sêndœitêdê caumê ve la vœitêda quænnê a la rêmatêu poste ànnê cangiatê.Maestrê e Prêfêsseurê,Sinnêchê e Assêsseurê,lê bêdeunê ànnê lêvatêdo dê mezzê dê lê stradê.Pê rêgalê ogne famigghietaenê nu sicchie pê ogne figghie,e ogne dœie ava ndrêzzèu chelaurê da pêgghiè.Giellê, verdê, azzurrê e scheurêparê tuttê na frêcatuerê,e chê la scheusê dê sparagnèla rêmatê ava capè.E magarê fossê ovaerê,u facèmmê matœinê e saerê,ma dê certê iàe la bullèttêchè rêmasê egualê e strettê.Cussê fættê iè proprie stranêe schêndiendê sò lê crestianê,quænnê appiersê a lê pêrteunêstannê na maitê dê bêdeunê.Ste cê u laevê e ste cê u mettêo l'appoggê dêrêmbettê,a alla foeinê dê sta chêquegnêste cê rœidê oppeurê sê legnê.Ma na causê àmma ambaratêgræzie a la dêfferenziatê,e iàe u bællê du bêdaunêca trasê e iessê da ogne pêrtaunê.Signori a me sentite di come va la vitada quando all'immondizia il posto hanno cambiato.Maestri e Professori, Sindaci ed Assessori, i bidoni hanno tolto dal centro delle strade.Per regalo ogni famigliatiene un secchio per ogni figlio, e ogni giorno deve indovinare il colore da prendere.Giallo, verde, azzurro e scuro pare tutta una fregatura,e con la scusa di risparmiare l'immondizia si deve separare.E magari fosse vero,lo facevamo mattina e sera, ma di certo è la bollettache è rimasta uguale e stretta.Questo fatto è proprio strano e scontente sono le persone, quando accanto ai portoni stanno tanti bidoni.C'è chi lo toglie e chi lo mette, o lo poggia dirimpetto,e alla fine di questa confusione c'è chi ride oppure si lamenta.Ma una cosa abbiamo imparato grazie alla differenziata,ed è il ballo del bidoneche entra ed esce da ogni portone.