"San Nicola in rime": tutto pronto per la quarta edizione del concorso

Il blog Trani Religiosa, in collaborazione con il comitato Feste Patronali Trani, organizza il 4° Concorso di poesie in vernacolo, "San Nicola in Rime". La rassegna poetica ha come obiettivo la valorizzazione del Santo Patrono Nicola il Pellegrino e del vernacolo tranese. In questa edizione, la premiazione del vincitore non si svolgerà nella Basilica Cattedrale di Trani ma in diretta streaming il 29 luglio 2020, alle ore 20, sul canale youtube https://www.youtube.com/c/NicolaCaputotranireligiosa. Di seguito il regolamento di cui preghiamo la massima condivisione.Art. 1)La partecipazione al concorso è gratuita e consentita solo ai maggiori di 18 anni. Ogni autore potrà inviare una sola poesia in vernacolo tranese.Art. 2)Le poesie devono essere inviate al seguente recapito. Mail: info@tranireligiosa.itArt. 3)Durante la diretta streaming della premiazione ci saranno due fasi:- Nella prima fase verranno mostrate le opere partecipanti lette dai singoli autori.Nella seconda fase la giuria decreterà i 3 finalisti.Art. 4) Altre informazioni sul concorso:Le poesie devono essere strutturate in rima ed essere inedite e non devono aver partecipato alle edizioni precedenti. L'opera andrà spedita con testo in vernacolo e in italiano oltre che con la scheda di partecipazione. In allegato all'opera scritta dovrà esserci il filmato che ritrae l'autore mentre legge la propria opera.N.B.: Le opera che non avranno gli allegati richiesti, verranno automaticamente non considerate.Le opere devono pervenire entro le ore 12 di Sabato 18 luglio 2020. Farà fede l'ora di ricevimento della mail. Le opere non saranno restituite.Art. 5)La Giuria, sarà composta da don Mauro Sarni, Rettore della Basilica Cattedrale, da Giulio Di Filippo, associazione teatrale Mimesis e da Francesco Pagano, Segretario del Comitato Feste Patronali di Trani.Art. 6)Per questa edizione la cerimonia di premiazione sarà completamente in diretta streaming sul canale YouTube di Trani Religiosa che si terrà Mercoledì 29 luglio 2020 alle ore 20.Al miglior classificato il drappo con le immagini di San Nicola il Pellegrino e del Santissimo Crocifisso di Colonna, Patrono e compatrono della Città di Trani. A tutti i partecipanti sarà consegnato l'attestato di partecipazione. Le poesie finaliste saranno poi pubblicate sul sito web: www.tranireligiosa.it.Art. 7)L'elenco dei vincitori sarà pubblicato sul sito web www.tranireligiosa.it e sui principali siti locali.Ai sensi del d. Lgs. Nr. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il responsabile del sito www.tranireligiosa.it dichiara, in conformità all'art. 13, "Informativa", che il trattamento dei dati dei partecipanti al Concorso è finalizzato unicamente alla gestione del premio; dichiara inoltre, che con l'invio dei materiali letterari partecipanti al Concorso l'interessato acconsente al trattamento dei dati personali, e che l'autore può richiedere la cancellazione, la rettifica o l'aggiornamento dei propri dati, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. Nr. 196/2003.Gli autori partecipanti cedono, a titolo gratuito, i diritti per la pubblicazione delle opere nel sito www.tranireligiosa.it, e nell'eventuale pubblicazione delle poesie in un volume.Il responsabile del sito www.tranireligiosa.it si riserva la facoltà di utilizzare le opere pervenute per le suddette pubblicazioni, pur garantendo la citazione dell'Autore.La partecipazione al Concorso implica l'accettazione di tutte le norme indicate nel presente bando. Il mancato rispetto delle condizioni e dei termini fissati dal presente bando comporterà l'esclusione dal Concorso. Per maggiori informazioni si può contattare la Segreteria del Concorso:info@tranireligiosa.it