L'ex presidente del Consiglio Massimo D'Alema in diretta Facebook per Auser Trani

Giovedì 19 novembre alle ore 18 è prevista la presentazione del libro "Grande è la confusione sotto il cielo" di Massimo D'Alema. L'evento sarà in diretta sulla pagina Facebook Auser Trani ed è organizzato da Auser Trani Cultura.Si tratta di un libro di storia contemporanea e di acuta riflessione sugli ultimi decenni la cui lettura è vivamente consigliata.L'evento potrà essere seguito in diretta sulla pagina Facebook "Auser Trani" e sarà dato ampio spazio alle domande degli utenti che si potranno fare tramite commenti.Ecco l'elenco dei relatori:– Massimo D'Alema autore del libro ed ex Presidente del Consiglio;– Luigi Vavalà docente di storia e filosofia;– Piero Bevilacqua Professore di Storia contemporanea presso la Sapienza Università di Roma;– Armando Vitale Presidente della Fondazione Imes ed ideatore del Progetto Gutenberg;– Lucia de Mari giornalista di Radio 24 – Il Sole 24 ore;– Vincenzo Topputo Auser Trani Cultura.