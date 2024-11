L’IC “Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio” alle celebrazioni in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

In occasione del Giorno dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, le classi 4A discuola primaria, 1E e 1H di scuola secondaria dell' IC "Rocca-Bovio-Palumbo-D'Annunzio" hanno partecipato alla cerimonia di commemorazione che si è svolta inVilla Comunale alla presenza delle più alte cariche politiche, militari e religiose dellaprovincia.Hanno presenziato all'evento il prefetto della Provincia BAT, Silvana D'Agostino, il sindacodi Trani, Amedeo Bottaro, la sindaca di Andria, Giovanna Bruno, ed il sindaco di Barletta,Cosimo Cannito.Durante la cerimonia sono stati letti i messaggi del Presidente della Repubblica e delMinistro della Difesa. L' amministrazione comunale della Città di Trani ha conferito alleassociazioni d'Arma un attestato di merito per "la costante e significativa partecipazione allemanifestazioni istituzionali annuali organizzate dall'Ente" a testimonianza della dedizione edel profondo senso del dovere nonché del rispetto verso i valori fondanti della nostra società.Gli alunni dell'Istituto Comprensivo RBPD hanno potuto assistere al significativo momentodell'alzabandiera, alla deposizione della corona in ricordo dei caduti in guerra sulle note delSilenzio e hanno potuto ascoltare le parole dei rappresentanti delle Istituzioni, cogliendo inmodo diretto e positivo quanto la pace e la sicurezza della comunità siano garantitedall'impegno quotidiano delle nostre Forze Armate.La Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate è stata inoltre dedicata allavisita al Comando Provinciale Carabinieri di Barletta-Andria-Trani da parte delleclassi 5A di scuola primaria e 2B di scuola secondaria dello stesso IstitutoComprensivo.L'iniziativa, che rientra a pieno titolo nel percorso di educazione alla legalità e assumerilevanza nell'ambito del potenziamento dello studio della Storia, ha consentito agli alunni diconoscere la storia e le funzioni dell'Arma dei Carabinieri e di scoprire il funzionamento dellacaserma stessa. In particolare, i giovani studenti, guidati dal maggiore Pasqualino Trotta edai suoi collaboratori, hanno avuto l'occasione di vedere da vicino la sala operativa dallaquale i Carabinieri monitorano il territorio tranese e gestiscono le chiamate dei cittadini,nonché di ammirare le auto e le moto utilizzate per mantenere l'ordine e la sicurezza nellacomunità. È stato un momento importante per promuovere la consapevolezza sulla legalitàe per far comprendere ai giovani il ruolo fondamentale delle forze dell'ordine nelmantenimento dell'ordine e della sicurezza. Queste esperienze educative, fortementesostenute dal Dirigente Scolastico, professor Giovanni Cassanelli, confermano l'impegnodell'Istituzione scolastica nell'educazione alla convivenza civile e alla cittadinanza attiva.