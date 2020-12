L'incantesimo del coraggio, l'illustrazione della tranese Bibì Paint per i più piccoli

Da oggi ci ritroviamo chiusi in casa e pronti a spostarci solo con l'autocertificazione al nostro fianco. Stando in casa però possiamo pur sempre usare la fantasia, e questo ce l'ha dimostrato una nostra concittadina Bibiana Adamantino, in arte Bibì Paint, giovane illustratrice e studentessa di scienze della formazione che ha deciso di mettere su carta le sue storie illustrate e di donarle a chi ha voglia di sognare.Il progetto di Bibiana è nato pensando a tutti i bambini che stanno affrontando questo periodo in bianco e nero e pensando ai genitori e nonni che vorrebbero colorare le loro giornate. Bibì Paint ha pensato di dare il suo piccolo contributo scrivendo ed illustrando delle storie personalizzabili con i nomi dei bimbi e di tutta la famiglia che contengono una piccola morale per grandi e piccini.Scarica gratuitamente il pdf:https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A8a2f66cf-98ef-4c10-b056-ecc4378b1783