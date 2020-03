L’omelia social ai tempi del Coronavirus: a Trani l’iniziativa di don Michele Torre

Social Video 20 minuti Lettura e commento del Vangelo da parte di don Michele Torre

È sicuramente originale e allo stesso tempo degna di nota l'iniziativa messa in atto dal viceparroco della parrocchia San Francesco di Trani, don Michele Torre. Il giovane sacerdote, per ottemperare alle misure preventive per l'emergenza sanitaria legata al Coronavirus, ha deciso di sospendere, almeno per oggi e domenica prossima, la messa dei fanciulli.Per tale ragione, l'intraprendente viceparroco ha deciso di sfruttare i canali social per diffondere il messaggio della messa domenicale ai bambini rimasti a casa. Come? Attraverso dei video, pubblicati sulla pagina Facebook della parrocchia San Francesco, in cui don Michele legge e commenta il Vangelo della domenica. Un'iniziativa lodevole che se da una parte sfrutta i moderni canali d'informazione per veicolare la parola di Dio, dall'altra è in totale linea con le misure varate nel decreto del Consiglio dei Ministri.L'esperimento è stato più gradito dai bambini ma soprattutto dai loro genitori che hanno apprezzato la decisione di don Michele nel tutelare i piccoli parrocchiani non facendoli andare momentaneamente a messa ma comunque non abbandonandoli nel loro percorso di crescita spirituale.