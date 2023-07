L'unione fa la forza: e con il bando del Comune il chiosco di piazza Gradenigo è rinato

Dai sorrisi che brillano dalle foto questa vicenda appare davvero una scommessa vinta da parte di un gruppo di amici, giovani uomini tra i 30 e i 40 anni, oggi soci di una attività che ridà smalto, aggiungiamo, finalmente, in maniera più che degna, con brio e con i colori di una città del mare, a Piazza Gradenigo.Risale al 2019 la decisione di partecipare al bando comunale per la aggiudicazione del chiosco, e al 2022 la aggiudicazione come secondo miglior offerente. la ripartenza nonostante le classiche difficoltà burocratiche legate alle ristrutturazioni edilizie è iniziata il 30 giugno.La piazza a primo impatto sembra letteralmente rinata: "Molti clienti sono già entusiasti del nostro lavoro e della nostra predisposizione ad accogliere clienti locali, turisti, famiglie, bambini ragazzi ed anziani....abbiamo già predisposto ciotole con acqua e biscottini per i cani (dog's bar) e a breve installeremo gratuitamente contenitori di libri da poter offrire ai clienti e/o passanti": così ci raccontano, con orgoglio e soddisfazione, ma anche con un pizzico di riserva su altre idee che intorno a questo chiosco c'è il sogno di realizzare. La scelta è quella di offrire il meglio del made in Puglia, con pranzi cene e aperitivi che in poche settimane sono già diventate un must have con le "schiacciatine", ripiene delle eccellenti produzioni gastronomiche locali, tra salumi, formaggi, sottolii e ovviamente le selezioni dei vini e gli aperitivi. "Questa è una vera e propria porta per i turisti che arrivano a Trani, e noi vogliamo soprattutto creare una accoglienza degna per la nostra Città".E c'è da credere che ne vedremo delle belle, in un'area che aspettava merita sempre più di essere valorizzata degnamente, costituendo in realtà un vero e proprio approdo degli autobus gran turismo ma anche dei minivan con i tour stranieri nella nostra Città. La squadra è nutrita, e ci si alterna nella presenza nel chiosco: ognuno ha una sua attività e questa partecipazione al bando del Comune è nata veramente dal desiderio di contribuire allo sviluppo turistico oltre che all'offerta per i cittadini a Trani. Ottimo esempio che nasce da amicizia sincera e, sicuramente, da una bella dose di coraggio.