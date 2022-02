L’università di Andria: Musa Formazione ti convalida 16 CFU all’iscrizione

i programmi didattici: completi, pratici e perfettamente integrabili nei percorsi di studio universitari;

lo staff docente: composto da professionisti del settore, esperti di formazione a distanza;

la piattaforma di formazione online: sviluppata direttamente dai tecnici Musa Formazione per rendere l'esperienza formativa efficace ed efficiente;

i feedback dei corsisti: mettono in risalto la qualità dei corsi Musa e le competenze acquisite grazie ad essi.

SPONSORIZZATO

A partire dal 2022, coloro che si iscriveranno ai corsi di Laurea Mercatorum attraverso il Polo diavranno diritto ad una nuova ed incredibile agevolazione. Ma questa volta non si tratta di un risparmio sulla retta annuale, ma di uno sconto sul numero di esami da sostenere.All'atto dell'iscrizione, infatti, lo studente avrà la possibilità di ottenere ben 16 Crediti Formativi Universitari che gli daranno l'esonero dal sostenimento di 2 esami del percorso di laurea.Per farlo gli basterà accedere gratuitamente al catalogo di Musa Formazione. Un'opportunità esclusiva per abbreviare notevolmente i tempi, laurearti in tempi record e acquisire, allo stesso tempo, competenze pratiche e spendibili nel mondo del lavoro, proprio grazie a percorsi professionalizzanti.Inoltre, sarà sempre possibile convalidare l'esame di Informatica acquisendo la certificazione EiPass che è gratuita per i nuovi iscritti.Questo riconoscimento è sicuramente motivo di orgoglio dato che un'Università prestigiosa come Mercatorum, nata dalle Camere di Commercio Italiane Unite, ha integrato i corsi di Musa Formazione nei propri percorsi di laurea. Un attestato di qualità e professionalità della formazione erogata da Musa.Il Comitato Tecnico dell'Università Mercatorum ha raggiunto questa importante decisione dopo aver valutato l'offerta formativa di Musa Formazione, ed in particolar modo fattori chiave come:Il riconoscimento dei 16 CFU è solo una dei vantaggi che Musa Formazione propone per l'iscrizione ai corsi di Laurea Mercatorum oltre che a quelli Pegaso, ai corsi Eipass e tutte le certificazioni internazionali utili nel mondo del lavoro. Settori comeÈ ormai noto che Musa Formazione abbia portato l'ad Andria. La sua Partnership con le Università Telematiche Pegaso e Mercatorum la rendono il primo Centro di Orientamento e Polo Universitario Pegaso e Mercatorum nelle province di BAT e Bari.Tantissime persone possono, così, trovare il percorso di laurea più adatto alle proprie aspirazioni professionali usufruendo di importanti agevolazioni economiche grazie alle convenzioni con le due Università.Gli Orientatori Universitari di Musa Formazione sono a completa disposizione per spiegare tutti i dettagli dell'offerta formativa universitaria e delle opportunità nella storica sede di via Bruno Buozzi 5.Sin dal 2006, Musa Formazione è un ente accreditato Pegaso e Mercatorum ed è presente nella top 5 delle immatricolazioni a livello nazionale e territoriale, contribuendo alla diffusione dei percorsi di laurea Pegaso e Mercatorum nel territorio.