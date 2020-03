La bella politica ai tempi del coronavirus: Filiberto Palumbo esprime solidarietà al sindaco Bottaro

Una bella pagina di politica è quella che è stata scritta ieri tra il candidato sindaco di centro destra, Filiberto Palumbo e il sindaco Amedeo Bottaro. Il primo ha espresso vicinanza e solidarietà al primo cittadino per le difficili scelte attuate da Bottaro a seguito della notizia di un probabile caso di Coronavirus a Trani, su cui si attendono ancora gli esiti degli esami medici.«Solidarietà a chi svolge in questo momento la delicata funzione di sindaco - ha dichiarato Palumbo. Gli si impongono decisioni difficili e credo che, in questi momenti, il sindaco resti del tutto solo. Deve decidere e anche in fretta. Nessuno lo aiuta; tutti sono pronti a criticarlo! Solidarietà anche a tutti coloro che, medici, infermieri, operatori sanitari e tutti coloro che, con coraggio, stanno affrontando questo delicato problema che affligge il nostro Paese. Manifesto la mia più ampia disponibilità a collaborare con chi, in questo momento, è chiamato ad assumere decisioni difficili, che potranno anche apparire restrittive, limitative della libertà individuale, ma che sono strettamente indispensabili per la tutela della salute pubblica. Sono convinto che la situazione sia sotto controllo, ma condivido le ansie e le perplessità di chi è chiamato ad assumere decisioni determinanti per la salute pubblica. Una forte stretta di mano a Amedeo Bottaro, sindaco della Città di Trani».A queste parole il sindaco ha così replicato: «Grazie Filiberto. Le Istituzioni sono di tutti. Ti ringrazio per la disponibilità e per il sostegno».