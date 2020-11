La biblioteca comunale si rifà il look: sarà pronta entro l'estate prossima

Sono in corso i lavori di potenziamento dei servizi della biblioteca comunale, in virtù del finanziamento regionale di 1.130.000 ottenuto dal Comune di Trani nell'ambito del bando Community Library. "La città che apprende" è il titolo del progetto col quale l'Ente si è classificato tra i primi in Puglia.L'obiettivo strategico principale è trasformare la biblioteca da luogo della conservazione dello studio e della ricerca (funzioni che comunque saranno sempre garantite ai massimi livelli) in luogo dell'incontro, della conoscenza e dell'apprendimento. Per far ciò si è reso indispensabile un ripensamento generale degli spazi e delle funzioni.Questa mattina il sindaco Amedeo Bottaro ha mostrato per la prima volta il nuovo interno della struttura: dal Comune hanno precisano infine che entro fine anno saranno terminati i lavori strutturali mentre per l'estate prossima sarà conclusa la parte relativa all'arredamento.